IMF理事会批准取消总裁职位年龄限制

新华社华盛顿9月5日电（记者许缘）国际货币基金组织（IMF）理事会5日批准执行董事会关于取消总裁职位年龄限制的提议。

IMF执董会当天发表声明说，自1951年以来，IMF《附则》禁止任命年龄达到或超过65岁的候选人担任总裁，并禁止总裁在70岁生日后继续任职。理事会通过的《附则》修正案使总裁的任命条件与执董会成员和世界银行行长一致，即均不受年龄限制。该修正案立即生效。

声明说，IMF执董会计划在10月4日之前完成下任总裁遴选程序，接替将于9月12日正式离任的拉加德。对该职位的提名将在9月6日截止。

自世行和IMF成立以来，美欧保持长期“默契”，即世行行长一直由最大股东美国的提名人选担任，而IMF总裁一直由欧洲的提名人选担任。取消对总裁职位的年龄限制也为欧盟提名的总裁候选人克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃执掌IMF铺平道路。

格奥尔基耶娃1953年出生于保加利亚首都索非亚，曾任欧盟委员会副主席，自2017年1月以来担任世行首席执行官，上个月刚过66岁生日。

今年7月2日，欧洲理事会提名拉加德担任下任欧洲央行行长，随后拉加德宣布在提名期间暂时卸任IMF总裁一职。

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