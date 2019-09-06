土耳其总统称将于9月底启动叙利亚“安全区”计划

新华社安卡拉9月5日电（记者施洋 郑思远）土耳其总统埃尔多安5日宣布，如果与美国就叙利亚东北部“安全区”的谈判没有进展，土耳其将于9月底自行启动叙利亚“安全区”行动计划。

“土耳其已决定，最迟将于9月最后一周主动开启在叙利亚东北部的行动计划，在幼发拉底河以东地区建立起‘安全区’。”埃尔多安在内阁会议上表示。

埃尔多安还表示，土耳其为欧盟国家接收和安置大量难民，却并没有从欧盟获得足够支持，因此土耳其可能会放开边境管控，打开难民前往欧洲的通道。

据土耳其媒体报道，土方希望在土叙边境的叙利亚一侧建立纵深约32公里的“安全区”，在区内驻军并清除库尔德武装“人民保护部队”。但美国将叙利亚库尔德武装“人民保护部队”视为盟友并向其提供武器援助，土耳其则视之为恐怖组织。

叙利亚政府认为美土在叙北部的军事存在是对叙主权的侵犯，对此表示谴责。

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