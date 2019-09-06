委内瑞拉政府要求检察机关彻底调查瓜伊多“叛国”罪行

新华社加拉加斯9月5日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉副总统罗德里格斯5日在电视讲话中说，因涉嫌犯有“叛国”罪行，委政府已要求检察机关对委议会主席瓜伊多及其手下展开彻底调查。

罗德里格斯说，瓜伊多的顾问曼努埃尔·阿文达尼奥在与委内瑞拉裔美国人瓦妮萨·诺伊曼的一次电话对话中讨论了要求委内瑞拉政府放弃对与圭亚那有争端的埃塞奎博领土的主张。

罗德里格斯公布了这段电话录音，并称诺伊曼为美国国防部工作。为此，委总统马杜罗已经下令检察机关对瓜伊多危害国家主权的“叛国”罪行进行彻底调查。

目前在圭亚那管辖之下的埃塞奎博地区位于圭亚那中部埃塞奎博河以西，与委内瑞拉领土相连，面积约15.9万平方公里。两国对埃塞奎博地区归属问题的争议由来已久，双方都想得到附近海域的资源开发权。

2015年，埃克森美孚公司在争议海域发现储量超130亿桶的石油资源，并与圭亚那政府合作在这一海域进行石油勘探和开采。委内瑞拉随后颁布法令宣布对埃塞奎博地区附近海域拥有主权，并将该海域纳入新的国防计划。

今年1月23日，委反对派成员、议会主席瓜伊多宣布自己为“临时总统”，得到美国的全力支持。美国不断以经济制裁、外交孤立、军事威胁等手段对委施压。8月5日，美国宣布冻结委内瑞拉政府在美国的全部资产，并威胁制裁与委政府交易的实体与个人。瓜伊多对此公开表示欢迎。作为回应，委政府8月7日暂时中止了与反对派在国际斡旋下进行了数轮的接触对话。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)