30名乌干达大学生获颁中国大使奖学金

新华社坎帕拉9月5日电（记者张改萍）“中国大使卓越奖学金和友谊奖学金”颁奖仪式5日在乌干达首都坎帕拉的麦克雷雷大学主楼礼堂举行。中国驻乌干达大使郑竹强为该校30名大学生颁发本年度奖学金。

中国大使奖学金将帮助麦克雷雷大学品学兼优的贫困学生支付学费和生活费用。郑竹强在颁奖仪式上表示，中方将继续在教育领域为乌干达提供支持和帮助。希望获得奖学金的学生有朝一日去中国学习，更多了解中国文化，成为中乌两国人民友谊的使者和桥梁，并获得更多的技能，做乌干达社会经济转型中的积极参与者。

乌干达教育和体育部官员阿格雷·基本格表示，希望深化乌中两国的友谊与合作，造福两国人民。

麦克雷雷大学副校长巴尔纳巴·纳万圭说，麦大每年有很多学生因无力支付学费而辍学，中国大使奖学金为这些学生提供了机会，并且没有附加条件，“我们必须感谢中国人民”。

中国驻乌干达大使馆2018年设立“中国大使卓越奖学金和友谊奖学金”，每年资助30名家境贫困、品学兼优的学生。

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