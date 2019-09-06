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苏丹宣布组建过渡政府内阁

2019年09月06日13:39  来源：新华网
 

　　新华社喀土穆9月5日电（记者马意翀）苏丹过渡政府总理阿卜杜拉·哈姆杜克5日在喀土穆宣布组建过渡政府内阁，其中包括4名女性部长。

　　哈姆杜克当天在新闻发布会上表示，苏丹联合主权委员会发布的宪法法令已批准此次过渡政府组阁。

　　哈姆杜克在新闻发布会上表示，此次内阁的成立标志着苏丹新阶段的开始。新政府的首要任务是实现和平，结束战争，进行经济改革，制定符合苏丹利益的外交政策。

　　哈姆杜克于8月21日正式宣誓就任苏丹过渡政府总理。

　　今年4月，苏丹国防部长伊本·奥夫宣布推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会执掌国家事务。7月17日，苏丹过渡军事委员会与“自由与变革联盟”签署关于组建国家过渡时期治理机构的协议。根据协议，双方将在国家过渡期内共同组建政府相关机构，包括成立由11名成员组成的联合主权委员会，并组建部长委员会。协议授权“自由与变革联盟”提名国家过渡时期政府总理。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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