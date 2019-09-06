埃塞俄比亚总理鼓励赴中国深造学员学习中国发展经验

新华社亚的斯亚贝巴9月5日电（记者王守宝）中国驻埃塞俄比亚大使馆5日晚在埃塞俄比亚国家宫举办埃塞俄比亚赴中国援外培训学员联谊会，埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德出席，并鼓励赴中国深造的埃塞俄比亚学员努力学习中国发展经验。

当天，中国驻埃塞俄比亚大使馆在联谊会上向228名埃塞俄比亚学员颁发了集体入学通知书，他们获得了赴中国攻读硕士和博士学位的奖学金。这批学员来自埃塞俄比亚政府机关和高校等单位。部分曾经在中国参加过培训学习的人员参加了联谊会并与即将赴华的人员进行了经验交流。

阿比鼓励这批学员要积极学习中国不同领域的发展经验和做法，努力研究中国的发展方式，并在埃塞俄比亚发展中加以借鉴，为国家发展做出贡献。他说，中国提供的奖学金惠及埃塞俄比亚各行各业人员，他们将促进中埃两国人民友谊。

中国驻埃塞俄比亚大使谈践出席了联谊会。据谈践介绍，从2019年初至8月30日，中国政府共邀请了800多名埃塞俄比亚人赴中国参加各类研讨会、培训班或讲习班，向大约400名埃塞俄比亚人提供了各类奖学金。

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