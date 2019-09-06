“北爱尔兰中国文化节”启动

新华社伦敦9月5日电（记者顾震球 张代蕾）中国驻贝尔法斯特总领馆、英国北爱尔兰政府及当地政商侨学界人士5日在北爱尔兰首府贝尔法斯特共同举办庆祝新中国成立70周年系列活动新闻发布会，并正式启动“北爱尔兰中国文化节”。

中国驻贝尔法斯特总领事张美芳在当天的活动上说，今年是新中国成立70周年，也是中英建立代办级外交关系65周年、中英签署在贝尔法斯特和武汉互设总领馆协议5周年。为此，中国驻贝尔法斯特总领馆与北爱尔兰政府定于本月举办“北爱尔兰中国文化节”。

北爱尔兰政府代表洛斯蒂表示，北爱尔兰政府高度重视发展对华合作，将深化对华合作列入当地发展规划。他还对华侨华人为促进北爱尔兰经济社会发展、建设和谐社区以及英中友好关系发展做出的贡献表示赞赏。

北爱尔兰艺术委员会首席执行官麦克多诺表示，中华文明历史悠久、底蕴深厚，期待中国艺术家在文化节上为当地多元文化注入更多东方元素。

据介绍，在文化节期间，中国“亲情中华”艺术团及中国民乐演奏家等将相继到北爱尔兰访演，让当地民众近距离感受中华文明的魅力。

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