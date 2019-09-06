新华社华盛顿9月5日电 专访：中美应携手合作完善全球多边贸易体系——访IMF首席经济学家戈皮纳特

新华社记者高攀 熊茂伶 胡友松

国际货币基金组织（IMF）首席经济学家吉塔·戈皮纳特日前在华盛顿接受新华社记者专访时表示，贸易紧张局势仍然对全球经济增长构成重大下行风险，中美两国应展开富有成效的对话，携手合作完善以规则为基础、开放透明的全球多边贸易体系。

戈皮纳特说，当前全球经济增长仍然疲软，面临重大下行风险，包括贸易紧张局势升级、英国无序“脱欧”风险、欧元区经济增长乏力、一些新兴经济体经济增长并不十分强劲等。IMF在7月份公布的《世界经济展望报告》更新内容中预计2019年和2020年全球经济增速分别为3.2%和3.5%，较4月份预测值均下调0.1个百分点。

戈皮纳特认为，全球经济增长反弹能否实现很大程度上取决于贸易政策和贸易紧张局势的发展。她表示，目前贸易紧张局势主要对全球贸易、工业生产和制造业造成不利影响，服务业表现尚好。但她指出，如果贸易紧张局势进一步升级，经济数据显示全球经济增长放缓得比预期更快，这可能会导致全球资产价格重估和金融环境收紧，进而引发新兴市场资本流动出现逆转。

戈皮纳特表示，在今年8月底美国怀俄明州杰克逊谷地举办的全球央行年会上，与会央行官员和专家学者都突出强调了贸易不确定性对全球经济增长的不利影响；同时，央行官员们认识到货币政策空间有限，中央银行不能成为支持经济增长的唯一机构。

戈皮纳特指出，与2008年国际金融危机时相比，当前许多国家央行的货币政策空间已大幅缩小，同时全球利率水平非常低，降息空间更小，这意味着财政政策应发挥更大作用支持经济增长，特别是在那些拥有财政政策空间的国家。

对于美联储会否在9月份继续降息，戈皮纳特表示，美联储未来利率政策走向将取决于对美国经济数据特别是通胀形势的评估。她认为，如果美联储预期美国通胀率会低于2%的目标，美联储更可能继续降息；但如果通胀率回升，美联储的评估也会相应变化。

谈到中美经贸摩擦，戈皮纳特表示，IMF多次重申加征关税的做法将适得其反，对中美两国乃至全球的生产者和消费者都会造成不利影响。她认为，作为全球最大的两个经济体，中美应展开富有成效的对话，携手合作完善以规则为基础、开放透明的全球多边贸易体系。她强调，中美加强合作对两国和全世界都有利。

谈到中国经济，戈皮纳特表示，过去10年中国在推动经济从高速增长转向高质量发展方面取得显著进展。她认为，中国应继续推动经济再平衡，这意味着更多依赖国内消费驱动经济增长、加强金融监管、减少对信贷的依赖、更加关注私营企业发展、继续开放投资和贸易、积极参与完善国际贸易体系的讨论。

谈到人民币汇率，戈皮纳特重申2018年人民币汇率水平与经济基本面基本相符，并不存在明显高估或低估。她表示，IMF理解贸易紧张局势会导致人民币汇率出现更多波动，IMF也一直建议人民币汇率要变得更加灵活。

现年47岁的戈皮纳特今年1月正式出任IMF首席经济学家，也是IMF任命的首位女性首席经济学家。此前她在美国哈佛大学执教，在汇率、贸易和投资、货币政策、新兴市场危机等研究领域颇有建树。

(责编：刘叶婷、杨牧)