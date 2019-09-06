人民网北京9月6日电（王伟洋）“中国承载着我全部的热忱，我的研究方向将永远追随中国历史的脚步”。西班牙汉学家、历史学教授劳尔·鲁伊斯在接受人民网记者专访时如是说。

说起与中国的缘分，劳尔·鲁伊斯说自己是算是无心插柳，却也历尽波折。

鲁伊斯的青少年时期是在乡下度过的，每个下午要去养牛场给父亲帮忙。午后四点半最热的时刻，他总会休息上一会儿，而那个时段电视台播放的CCTV与NHK联合制作的纪录片《丝绸之路》成了他闲暇时刻最喜欢看的节目，纪录片中出现的长城、大漠、兵马俑等画面让他对中国这个遥远的国度充满了向往。

在之后的求学生涯中，出于自身兴趣，鲁伊斯阅读了大量关于中国历史的书籍。但那时在读历史学博士学位的他研究的主要方向是西班牙历史。

2005年，一次偶然的机会让博士毕业后就职于胡安·卡洛斯国王大学的鲁伊斯与中国再续前缘。

当时学校与西班牙商会签了合作协议，打算开一门与中国历史有关的课程，但是却苦于没有相关学术背景的老师。鲁伊斯成了学校教师队伍中最年轻也是唯一比较了解中国的老师。虽然并非“科班”出身，但出于对中国历史的浓厚兴趣，鲁伊斯还是开了这门课。为了这门课，鲁伊斯还特地编写出版了一本以现代全球视角看待中国历史的书。

让他没想到的是，无论是这门课还是这本书都受到了巨大欢迎，这更加坚定了他继续研究中国历史的决心。

可惜的是，没过多久，全球金融危机的到来使得西班牙商会决定停止开设这门课程，系里也不再支持鲁伊斯继续做汉学研究。没有了资金和学术支持，鲁伊斯的中国研究之路一下子变得困难重重。略作考虑之后，他决定申请政府的奖学金，来中国当访问学者。

在当时，这一决定并不被他的同僚看好，也不被学校支持，很多人都劝他重新回到最初的研究方向上来。然而几经周折，鲁伊斯还是毅然决然地踏上了中国之行的道路。

在中国，鲁伊斯获得了许多同行专家的帮助，生活在中国也让鲁伊斯的研究不再止于书本和报告。在鲁伊斯看来，中西文化和而不同，唯有相互借鉴、和平交流才能共同发展。“罗马数字里的1、2、3是I、II、III，换作中文则是一、二、三，你们看，我们那么相似却又不太一样。”鲁伊斯在课上常常这么对学生说。

如今的鲁伊斯，已经成了西班牙胡安·卡洛斯国王大学中国历史研究方向的历史学教授，在西班牙、中国、美国、墨西哥、哥斯达黎加等国出版了《中国当代史：从鸦片战争到今天》《中国：历史、思想、艺术与文化》（合著）等多部关于中国历史的学术专著。鲁伊斯说：“我沉醉于博大精深的中国文化，我在中国的每座城市都能感受到历史的厚重感。我希望可以通过我的研究能够让广大西语读者走近中国。”

西班牙汉学在世界上起步最早，西班牙主教门多萨的《中华大帝国史》也是西方世界最早的汉学巨著，对西方汉学影响深远。尽管中国对于西语国家的人们来说仍然有些陌生，但在像鲁伊斯这样的学者和孔子学院等机构的努力下，这样的情况正慢慢地在改变。

谈及未来，鲁伊斯坚定地说：“我将一如既往地研究中国历史，我想从中国的角度出发来讲述中国的历史。我知道这对我来说是一项挑战，但是我愿意尽力做到最好。希望未来能够和中国学术界有更多的交流与合作，也祝愿中国人民能够在2021年实现全面建成小康社会的目标，并在2049年彻底实现伟大的中国梦！”

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