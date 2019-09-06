中国文学精品读者见面会暨赠书仪式在乌兰巴托举行

人民网乌兰巴托9月5日电（记者 霍文）“感知中国”纪念中蒙建交70周年系列文化活动之一中国文学精品读者见面会暨赠书仪式5日在蒙古国首都中央大厦内乌兰巴托中国文化中心举行。中国驻蒙古国大使馆文化参赞李薇、中国内蒙古自治区人民政府新闻办主任韩昀祥以及蒙古国文艺界人士、读者共百余人参加。

活动期间，主办方向蒙古国高校、科学院、中学、图书馆、社会团体、出版文化公司等22家单位赠送了《三国演义》《红楼梦》等中国古典四大名著及《第七届鲁迅文学奖获奖作品集》《三体》等中国现当代文学精品图书。

据悉，为加强中蒙文化在图书领域的深度合作，中国内蒙古出版集团精心策划出版了一系列西里尔蒙古文版中国优秀图书。此次发行的中国古典四大名著以及《第七届鲁迅文学奖获奖作品集》《三体》等西里尔蒙古文版图书是为中蒙建交70周年的献礼。

纪念中蒙建交70周年“感知中国”系列文化活动由中国国务院新闻办、驻蒙古国大使馆、中国内蒙古自治区人民政府以及蒙古国教育、文化、科学和体育部、乌兰巴托市政府共同主办。

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