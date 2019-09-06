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2019北京国际设计周开幕

2019年09月06日11:13  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京9月6日电（记者郑海鸥）2019北京国际设计周5日在京开幕，并将持续至10月7日。

北京国际设计周由文化和旅游部与北京市人民政府联合主办。今年设计周精心策划了庆祝中华人民共和国成立70周年主题的相关展览和活动，从创意设计的角度描述、分享中华人民共和国成立以来“壮丽70年、奋进新时代”的宏伟画卷。此外，本届设计周还以“产业策动”为主题，以设计引领产业升级、设计引导消费趋势、设计驱动贸易繁荣、设计赋能城市创新为四条主线，在促进制造业转型升级、“一带一路”贸易发展、北京疏解非首都功能与创新型城市建设、中华优秀传统文化的产业化创新等领域发挥创新引领作用。

开幕式上，“神舟五号”飞船摘得2019年北京设计奖经典设计奖。2019年经典设计奖的提名领域十分丰富，从乡村振兴、生态文明、自主创新、综合设计四个设计方向共征集评选作品逾666项。此外，2019北京设计奖服务设计奖、传统工艺设计奖等奖项也依次颁发。

据介绍，在未来的五周内，2019北京国际设计周秉承“设计之都·智慧城市”的理念，还将举行主题展览、主宾城市、北京设计博览会、北京设计论坛、文博·非遗设计、创新设计服务大会、设计之旅、时尚北京等活动。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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