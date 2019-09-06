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首批三家“中国图书阅览室”挂牌仪式在蒙古国举行

2019年09月06日10:02  来源：人民网-国际频道
 
9月5日，“中国图书阅览室”挂牌仪式在蒙古国乌兰巴托大学举行。
9月5日，“中国图书阅览室”挂牌仪式在蒙古国乌兰巴托大学举行。

人民网乌兰巴托9月5日电（记者 霍文）首批三家“中国图书阅览室”日前分别在蒙古国国立教育大学、蒙古国国家少儿图书馆、蒙古国乌兰巴托大学挂牌成立。

中国内蒙古自治区出版集团总经理曾涵在致辞中表示，为进一步扩大和畅通文化交流渠道，“书香之路行动计划”项目之一“中国图书阅览室”正式启动。该项目在蒙古国高校、科研院所、中小学、公共文化服务机构共建“中国图书阅览室”，免费为合作方提供传统蒙古文和中文精品书籍，以促进图书市场开发和文化产业交流合作。

蒙古国科学院第一副院长楚龙巴特尔院士在致辞中说，书籍是增进蒙中两国人民相互了解的桥梁。在蒙中建交70周年之际，乌兰巴托大学举行“中国图书阅览室”挂牌仪式，相信会成为深化两国人民友好交往、相互理解的桥梁。

蒙古国乌兰巴托大学校长白格勒赛汗教授在致辞中表示，乌兰巴托大学建立“中国图书阅览室”，相信将成为师生和学者研究中国语言、文化、历史有益的平台。该校研究中国语言、历史和文化已有27年历史。近年来，学校学术团队与中国部分省份开展科研合作，其中包括通过翻译中国历史、文化、文学等作品，向蒙古国读者介绍中国文化。

中国内蒙古自治区人民政府新闻办主任韩昀祥表示，在蒙古国成立“中国图书阅览室”是“感知中国”纪念中蒙建交70周年系列文化活动之一。中方已向乌兰巴托大学赠送了600多种1000多册图书。“中国图书阅览室”将为中蒙两国文化交流发挥桥梁与纽带作用。

蒙古国政府直属文艺局局长额尔敦巴特、乌兰巴托中国文化中心副主任哈斯巴根、中国内蒙古自治区人民出版社社长吉日木图、内蒙古自治区文联翻译家协会副主席策?朝鲁门等中蒙两国嘉宾出席相关仪式。

此次活动由中国国务院新闻办、驻蒙古国大使馆、内蒙古自治区人民政府以及蒙古国教育文化科学部、乌兰巴托市政府共同主办，中国内蒙古自治区人民政府新闻办、蒙古国政府直属文化艺术局、乌兰巴托中国文化中心承办。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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