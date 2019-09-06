新华时评：重启磋商是解决问题的正确选择

新华社北京9月5日电 题：重启磋商是解决问题的正确选择

新华社记者韩洁、陈炜伟

9月5日上午，又传来中美经贸高级别磋商牵头人通话的消息，与前几次相比，此次通话信息量丰富——“双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商，此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。”这些重要信息让外界在中美经贸摩擦升级的阴霾中看到了积极的信号，再度表明中美唯有回到落实两国元首共识的正确轨道，以冷静态度通过磋商和合作解决问题，才是当下最好的选择。

解决中美经贸问题需要更多理性，而非对抗。此番双方决定举行新一轮经贸高级别磋商，这是有利于中美、也有利于全世界的多赢之举。

磋商和合作始终是解决问题的正确路径。在中美经贸磋商总的方向上，中方始终向前看，坚决反对贸易战升级。中美之间虽有分歧，但利益高度交融，合作领域广阔，不应落入所谓冲突对抗的陷阱，而应相互促进、共同发展，用诚意和实际行动推动寻找彼此都能接受的解决之道。

正常的中美经贸关系应是互利双赢，而非零和博弈。“失去市场份额很容易，收回却很难。美中两国政府回到谈判桌成为当务之急。”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦的这番话，道出了美国工商界、农场主和消费者对近期关税升级举措的担忧，该委员会最新调查显示，近九成受访美企表示不会离开中国市场。事实上，中方持续推进的优化营商环境、扩大对外开放举措，让包括美企在内的全球经济共享中国红利，数据显示今年前7个月，全国新设外资企业数量超过2.4万家，实际使用外资同比增长7.3%。

中美再启经贸磋商必须回到落实两国元首共识的正轨。中方有诚意同美方继续谈判，管控分歧，但谈判是有原则和底线的。5日通话中，“采取实际行动”“为磋商创造良好条件”等表述，释放了重要信号。一方面，中美双方要谈，必须以实际行动落实好两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，在平等和相互尊重基础上相向而行，照顾好彼此核心关切。另一方面，谈，也要注重实效。这需要双方团队保持密切沟通，缩小分歧，扩大共同利益，从而推动磋商取得实质性进展。

面对风云变幻，中国办好自己事的信念坚定不移。今年以来，中国经济尽管面临下行压力，但经济运行仍然“稳”在合理区间，经济结构“转”出新机遇，改革开放“激”发新活力，让世界看到了中国经济的强大韧性、潜力、活力。70年风雨砥砺，我们对明天更加清醒，任何困难和问题都是前进中的困难和问题，中国经济长期向好大势没有变、也不会变。面对各种风险和挑战，中国有信心迎难而上，化危为机，开拓一片新天地。

(责编：刘叶婷、杨牧)