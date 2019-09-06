中国与新加坡加强船舶电子证书合作

新华社北京9月5日电 （记者魏玉坤）记者5日从交通运输部获悉，中国当日与新加坡签署船舶电子证书谅解备忘录，以促进两国登记船舶使用电子证书，加强双方在船舶电子证书领域合作。

备忘录全称为《中国与新加坡关于推广、接受和使用电子证书的谅解备忘录》。根据这一备忘录，中新两国海事部门同意在电子证书的签发、使用和接受方面进行合作，共同探讨如何实现通过两国“电子证书”数据交换，促进在船舶通关作业和港口国监督检查过程中应用电子证书。

交通运输部海事局局长曹德胜在当日召开的中新海事高官会议上介绍，船舶证书作为航运通关作业中的关键文书资料，实施证书电子化可以提升航运口岸通关速度，减轻航运企业和船舶负担，有效改善通关效率和口岸执法效能。

曹德胜表示，中新双方在船舶电子证书领域开展合作，是推进“21世纪海上丝绸之路”建设、落实中新战略性互联互通的示范项目，将协力打造更有实质性的双边海运经贸关系，共同引领和推进电子证书在全球航运业界的应用进程。

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