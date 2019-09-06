1949年—1978年

1949年10月 中华人民共和国同苏维埃社会主义共和国建立外交关系。

1949年12月至1950年2月 毛泽东访问苏联。

1953年12月 周恩来在接见印度代表团时，首次提出和平共处五项原则。

1954年4月 中国政府派出以周恩来为首席代表的中国代表团参加日内瓦会议，这是新中国首次派团参加国际会议。

1955年4月 第一届亚非会议在印尼万隆开幕。以周恩来为首的中国代表团，推动会议在和平共处五项原则的基础上达成了万隆十项原则。

1964年1月 中国和法国建立外交关系。法国成为西方大国中第一个同中国建立正式外交关系的国家。

1971年10月 中国成功恢复在联合国的合法席位。

1971年11月 中国代表团首次出席联合国大会。

1972年2月 美国总统尼克松访问中国。中美于28日在上海发表联合公报，标志着中美两国关系的正常化。

1972年9月 日本首相田中角荣访华。中日于29日签署《中日联合声明》，宣布实现两国邦交正常化。

1974年2月 毛泽东在会见赞比亚总统卡翁达时提出了“三个世界”划分的观点。

1978年12月 中美发表《关于建立外交关系的联合公报》，中美建交。

1979年—2012年

1979年1月至2月 邓小平访问美国，这是新中国成立后中国领导人首次访美。

1982年8月 中美“八一七公报”发表。中国政府重申“台湾问题是中国的内政”。美国政府重申“无意侵犯中国的主权和领土完整，无意干涉中国的内政，也无意执行‘两个中国’和‘一中一台’的政策”。

1984年12月 《中英联合声明》签署，规定中华人民共和国政府于1997年7月1日恢复对香港行使主权。

1987年4月 《中葡联合声明》签署，规定中华人民共和国政府于1999年12月20日对澳门恢复行使主权。

1991年12月 中国承认俄罗斯联邦并建立大使级外交关系。

1998年11月 江泽民访问日本，这是中国国家元首首次对日本进行国事访问。

2000年10月 中非合作论坛在北京正式成立。

2001年6月 上海合作组织成立。

2001年12月 中国正式加入世界贸易组织，成为世贸组织第143个成员。

2005年4月 在雅加达召开的亚非峰会上，胡锦涛首次提出“共同构建一个和谐世界”的主张。

2006年11月 中非合作论坛北京峰会暨第三届部长级会议在北京举行。

2008年8月 北京奥运会开幕。

2008年12月 中国政府派出军舰赴亚丁湾、索马里海域护航。

2010年5月至10月 第41届世界博览会在上海市举行。

2013年—2019年

2013年3月 习近平出访俄罗斯，首次提出推动“建立以合作共赢为核心的新型国际关系”这一重要主张。

2013年3月 习近平在俄罗斯莫斯科国际关系学院首次向世界提出“人类命运共同体”重大倡议。

2013年9月 习近平在哈萨克斯坦首次提出共建“丝绸之路经济带”的构想。

2013年10月 习近平在印度尼西亚首次提出共同建设“21世纪海上丝绸之路”的倡议。

2014年3月 习近平访欧，提出共同打造中欧“和平、增长、改革、文明”四大伙伴关系。

2014年5月 在中国上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上，习近平提出共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观。

2014年7月 习近平在巴西利亚同拉美和加勒比国家领导人举行首次集体会晤，确立平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系。

2014年11月 北京APEC会议期间，中国推动亚太自贸区建设，完成了《亚太经合组织推动实现亚太自贸区路线图》制定。

2015年12月 亚洲基础设施投资银行正式成立，这是全球首个由中国倡议设立的多边金融机构。

2016年9月 二十国集团领导人第十一次峰会在中国杭州举行。

2017年5月 第一届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。

2017年9月 金砖国家领导人第九次会晤在福建厦门举行。

2018年6月 中央外事工作会议在北京召开，确立了习近平外交思想这一中国对外工作的根本遵循和行动指南。

2018年11月 首届中国国际进口博览会在上海举行。

2019年5月 亚洲文明对话大会在北京举办。

（本报记者 李嘉宝整理）

(责编：刘叶婷、杨牧)