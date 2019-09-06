70年，中国深刻改变世界

1949年10月1日，天安门城楼，毛泽东向世界庄严宣告：“中华人民共和国中央人民政府成立了！中国人民从此站起来了！”

这一天，中国外交也站起来了！

新中国外交面临的最大挑战，是如何冲破西方世界的封锁和孤立政策，打开一扇观察世界也让世界观察新中国的窗户。新中国外交披荆斩棘，积极作为，努力寻求破茧。同为亚非拉世界的新中国，首先将目光投向了亚非拉国家。独立自主的和平外交政策，国家交往“和平共处五项原则”“求同存异方针”——相互尊重、平等相待、公平正义的新中国外交思想，使深受西方列强欺凌、备受国与国矛盾冲突困扰的亚非拉国家如沐春风，赢得了亚非拉国家的普遍信任与尊重。

1971年，新中国外交突破重围，终于恢复了在联合国的合法席位。毛泽东曾感慨，新中国重返联合国，“是非洲兄弟把我们抬进去的”。

中华人民共和国重返国际大家庭，开启了中国走向世界舞台的新征程。这一刻起，中国外交纵横捭阖，开疆拓土，为即将深刻改变中国、影响世界的改革开放奠定了良好的国际环境。

“各美其美”“美美与共”。上世纪90年代后，国力渐强的中国，陆续加入亚太经合组织（APEC）、世界贸易组织（WTO）、二十国集团（G20）等重要多边平台，在这些具有全球影响的多边国际舞台上崭露头角。中国也悄然从“唱戏者”变身“搭台者”，不但是全球治理的积极参与者，还转变为全球治理的重要建设者和贡献者、世界和平的坚定维护者：倡导设立中非合作论坛、成立上海合作组织等，搭建起区域合作的新平台；积极参与联合国维和行动，迄今派出维和人员3.9万余人次，是贡献最大的国家。

新时代，面临世界百年未有之大变局，中国不当旁观者，而是做行动派。习近平主席展现出空前的大国自信、博大的领袖情怀、宽广的全球视野、超常的政治智慧、勤勉的工作作风，亲自设计、亲自推动中国特色大国外交，以元首外交为统领，以和平、发展为追求，统筹多边和双边、兼顾大国和周边，秉持相互尊重、公平正义、合作共赢的原则，致力于推动建立对话而不对抗、结伴而不结盟的新型国际关系，带领中国外交闯出一片新天地，为世界提供一系列中国方案，树立起负责任、敢担当的大国形象。

新时代，中国引领全球治理，不断贡献中国智慧。2013年，习近平主席首次面向世界提出“构建人类命运共同体”，为徘徊于十字路口、深陷纷乱的世界指明了新的前进方向。如今，每逢重大国际场合，国际社会都期待习近平主席提出改善全球治理的中国主张。习近平主席亲自倡导共商共建共享“一带一路”，成立致力于改善亚洲区域基础设施、促进互联互通的亚投行，为解决发展不平衡问题、促进世界经济发展提供了“最好的公共产品”；习近平主席亲自宣示，愿意同世界分享中国发展红利，欢迎世界“搭乘中国发展的快车”，给困境中的世界经济带来了新的发展机遇、新的发展动力。

新时代，中国主场外交亮点频现，持续为世界注入信心。2016年以来，中国密集主办了G20杭州峰会、金砖国家领导人厦门峰会、两届“一带一路”国际合作高峰论坛、博鳌亚洲论坛年会、上合组织青岛峰会、中非合作论坛北京峰会、首届中国国际进口博览会、中国北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会等一系列主场外交活动，唱响坚定维护多边主义和经济全球化、反对单边主义和贸易霸凌主义的人类发展主旋律。

70年，一路风雨一路歌。中国从站起来、富起来到强起来，正在向着实现中华民族伟大复兴的中国梦砥砺前行——这是人类发展的奇迹。作为一个快速崛起的世界级大国，中国外交的底气越来越足、胸怀越来越大，离世界舞台中央越来越近，深刻影响和改变着世界格局，一个多极化的世界正向我们走来——这是中国外交的奇迹。联合国秘书长古特雷斯高度称赞中国“对构建一个更加平等、和谐的世界发挥积极作用”。

“今日之中国，不仅是中国之中国，而且是亚洲之中国、世界之中国。未来之中国，必将以更加开放的姿态拥抱世界、以更有活力的文明成就贡献世界。”习近平主席为70多亿人展开了一幅中国进一步融入世界的宏美画卷。

本期统筹：胡继鸿

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