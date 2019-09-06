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孔院照亮了汉语学习之路

安俊生

2019年09月06日09:55  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　巴西留学生安俊生说，是孔子学院照亮了他的汉语学习之路。

　　我的中文名字是安俊生，现在中央财经大学国际商务专业攻读硕士学位，之前在巴西伯南布哥大学孔子学院学过4年汉语。

　　我记得第一次到北京是在2016年， 当时我以巴西赛区冠军的身份参加了那年的“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛。那次比赛给我留下了很深的印象，来自五大洲100多个国家的选手， 在“汉语桥”的大舞台上一展才华。经过激烈角逐，我最终获得了美洲组第七名的好成绩，并被评为 “优秀风采”选手，获得了孔子学院一年的奖学金，满载而归。

　　在中国，我们有做不完的事情

　　短暂的北京之旅，让我对中国十分向往。2017年，我再次回到北京，正式踏上留学之路。这次到北京是为了学习和生活，感觉很新鲜。我尝试了很多没吃过的中国菜，像中国学生一样按时睡觉，准时到教室上课。当然，我也遇到一些挑战，比如需要适应非常寒冷的冬天，思念天隔一方的亲人。中国有句俗话说：“在家靠父母，出门靠朋友”。在过去的1年里，我交了很多朋友，包括老师和同学，我们亲如一家。

　　中央财经大学的校园生活很丰富。从周一到周五，早上8时到中午12时，我需要上汉语课。此外，我也可以报名参加各种文化课，比如中国画、书法、唱歌、陶艺等。让我感动的是，学校还组织我们参观北京有名的景点，比如故宫、长城等，也会组织毕业旅行。

　　学校还安排了许多中国传统节日的庆典活动，每逢春节、中秋节、端午节，我们都会聚在一起，制作品尝具有中国特色的节日美食。我觉得自己亲手包的饺子和粽子更香！在中国，我们有做不完的事情。

　　我找到了新的乐趣

　　除了上课，我常参加学校组织的文艺演出——朗诵比赛、答题比赛等。我还找到了新的乐趣，就是给汉语初级班的同学上辅导课。中央财经大学有来自世界各国的学生，有的会说汉语，有的不会。给他们上课，可以提高我的汉语水平，还可以练练英语、西班牙语和法语。说不同的语言，是非常有意思的事。晚上我有空的时候，也喜欢到学校的体育场运动。

　　毫无疑问，上课是留学生活最重要的部分。这一点，国际文化交流学院的安排很灵活，很人性化。第一学期我进入了汉语中级B班学习，这个班学生的中文水平相当于汉语水平考试（HSK）5级，是学校里最高级别的汉语班。第二学期的时候，国际文化交流学院安排我上了几门国际经济贸易本科生的专业课，比如商务汉语、电子商务、中国社会与经济等。通过这些课程的学习，我申请了中央财经大学2018年硕士生并获通过。

　　我相信，我的未来不是梦

　　2018年秋天，我终于开始读研究生了！起初，面对新的学习生活，我非常紧张，但在老师和同学的帮助下，慢慢地爱上了国际经济与贸易的世界。我开始考虑未来的规划，或者读博士，或者到跨国公司工作，或者回到巴西。因为我是第一个在中央财经大学攻读硕士学位的巴西人，所以希望自己能给后来者树立一个榜样。我相信，我的未来不是梦。

　　在学习中文及到中国留学的这几年中，我非常感谢巴西伯南布哥大学孔子学院及中央财经大学的老师们，没有他们，就没有今天的我。他们像灯塔，更像蜡烛，努力发出光辉，照亮了我的汉语学习之路，也照亮了我的人生之路。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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