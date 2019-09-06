中文不能丢 学习有窍门（学中文）

金焱的女儿们（左一、左二）利用暑假回中国参加短期汉语培训班。

王星磊（右一）和家人合影。

家在英国的张彬彬（化名）最近有些烦恼，因为女儿从幼儿园回来，不再像往常一样和她用中文交流，而多用英文。“从女儿出生我就坚持和她讲中文，希望她记得自己的根，也希望她了解中国文化。但自从孩子上幼儿园后，周围的老师、同学都讲英文，她希望自己也讲英文。”张彬彬的丈夫是英国人，之前在家里营造的语境是一半时间讲英文、一半时间讲中文，“对中外结合家庭的孩子来讲，其学中文相对于父母均来自中国的孩子难度有些大。”

张彬彬所遇到的情况是很多中外结合家庭的缩影，但他们仍然尽最大的努力、创造条件让孩子学习中文。

回国参加短期培训

移居瑞士的北京女孩金焱如今已是3个孩子的母亲，为了让孩子们更好地了解她从小生活的中国，趁这个暑假将她们带回到北京，参加短期汉语学习课程。

在瑞士，有些家庭也像金焱的家庭一样，家长中的一方来自中国，一方来自其他国家，让孩子学中文的方法多是送到周末上课的语言兴趣班。“其实在瑞士能够使用中文的机会并不多，如果让孩子慢慢地学习，效果并不明显，学过的知识点也易被遗忘。与其让孩子牺牲课余休息时间学中文，还不如趁着假期集中学习，效果会更好。”

在金焱看来，让孩子回到中国学习中文，可以让孩子真正融入中文语言环境，效果会比在国外一周学一次好得多。

王星磊7岁随父母移民美国，后来他和一个美国女孩结了婚，并育有5个孩子。这个暑假，王星磊因为工作原因需要带着妻子和孩子们回中国生活两个月，借此机会，他将自己的4个孩子带到了位于北京的一个中文学习机构，参加为期两周的中文培训。

王星磊让他的孩子们参加该培训班，是希望培养孩子们学习中文的兴趣。“这是我第一次让他们参加专业中文培训班，我也不知道短短两周的时间里他们能学到什么，就是想让孩子们对中文有所了解，为将来继续学习打下基础。”

营造中文语言环境

在带孩子参加短期中文培训班之前，王星磊已经让孩子们开始学中文。他常带孩子们参加由社区家长组织的中心学校学习中文，并拜托他的母亲每天和孩子们用中文交流一段时间。“只要有时间，孩子们的奶奶就会利用社交软件和他们进行视频通话，充当他们的中文老师。”有时王星磊的母亲还会和孩子们分享一些帮助他们学习中文的视频，并布置作业。聊起孩子们平日的中文学习，王星磊很是自豪。

由于金焱的女儿们从小生活在瑞士，难得回国，金焱很仔细地为孩子们挑选适合她们中文程度的培训班。她分析说：“因为孩子们从小在国外长大，中文并不好，表达能力非常有限，但是需要学习交流的东西又很多。如果将她们放到全是中国孩子的环境学习，她们的压力会很大。所以这次我为她们报名的短期课程是根据学生的年龄和水平来分班的，这样更有利于她们的学习。”

不仅仅是在学语言

在学中文的过程中，孩子们也提高了合理规划时间的能力和对事物的专注力等。

据金焱介绍，女儿们所上的培训课程中，其中一节是教学生画风筝。大女儿在上课时没画完，拿回家研究了3天，再一点点将风筝补上颜料。那段时间里，除了吃饭睡觉，大女儿一有时间就开始捣鼓那个小风筝。“这让她学会专注地做一件事情。”金焱说。

金焱给女儿报名的短期中文培训班是托管制，她每天早上9时将孩子们送到培训机构，下午3时再到教室接孩子们放学。中间这一段时间孩子们都在培训机构学习，午饭也是自己解决。“每天我都会给她们一些零钱，让老师带着她们去买午饭，通过这个过程也能培养孩子们的独立性。”金焱说。

王星磊对于孩子们的要求也很严格。“每天他们放学后，我都会问问今天学到了什么，也会看看他们的作业并和他们就作业进行讨论，还会找网上相关的视频给孩子们观看，加深他们对所学知识的了解。”王星磊认为，让孩子们从小学中文，不仅是在让他们了解中国文化，更是让他们探索学习方法。“学习中文是特别的体验，我希望孩子们能喜欢上这个过程，可以为未来学习新的技能提供借鉴。”

(责编：刘叶婷、杨牧)