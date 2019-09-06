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第四届中国—阿拉伯国家博览会开幕

2019年09月06日09:54  来源：人民网－人民日报
 

　　本报银川9月5日电  （记者李增辉、刘仲华、刘峰）第四届中国—阿拉伯国家博览会5日在宁夏银川市举办。全国人大常委会副委员长曹建明出席开幕式，宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲。

　　曹建明表示，近年来，中阿双方进一步加强发展战略对接，高层交往频繁，政治互信深化，经贸合作日趋紧密，双方在基础设施、能源、经贸园区、高新技术、金融等领域合作取得了丰硕成果。

　　曹建明强调，在携手打造中阿命运共同体的道路上，中阿双方要共同努力，始终秉承传承友谊、深化合作、互利共赢的宗旨，始终坚持共商共建共享的合作理念，共同推动“一带一路”建设行稳致远，让中阿传统友谊薪火相传，让中阿合作惠及民众。

　　出席开幕式前，曹建明参观了第四届中国—阿拉伯国家博览会展馆，并于4日下午分别会见了尼日尔国民议会第一副议长伊罗·萨尼、毛里塔尼亚国民议会第一副议长布瓦迪耶尔·赫梅德。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月06日 06 版）
(责编：刘叶婷、杨牧)
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