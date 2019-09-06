中国不断谱写互利共赢新篇章（大家手笔）

改革开放以来，中国不断融入世界。在这一历史进程中，我们党不断深化对世界发展趋势的认识，果断抓住历史机遇，深化改革、扩大开放，在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展，为社会主义现代化建设开辟了广阔空间。历史和现实充分表明，中国始终不渝走和平发展道路、始终奉行互利共赢的开放战略。

走和平发展道路，追求互利共赢，这是新中国一直秉持的原则。第二次世界大战结束后，帝国主义殖民体系开始瓦解，国际新生的和平民主力量不断壮大。同时，冷战的开始又使新的大规模战争的阴云笼罩着世界。新中国成立后，从上世纪50年代开始，中国就倡导和平共处五项原则，努力同世界各国特别是发展中国家在平等的基础上发展友好合作关系。帝国主义殖民体系终结后，广大发展中国家逐渐成为国际社会举足轻重的力量。可以说，正是因为包括中国在内的广大发展中国家人民渴望和平、追求发展，并同世界其他国家人民一道形成一股强大的和平力量，和平与发展才逐渐成为时代主题。

实行改革开放是中国把握和平与发展这一时代主题作出的历史性决策。改革开放为中国同世界各国发展互利共赢关系提供了新契机、打开了新局面。中国要发展，必须扩大对外开放，与其他国家互通有无、优势互补。坚持和平发展、追求合作共赢为中国全方位推进对外开放提供了强大动力。40多年来，中国大力发展开放型经济，积极参与经济全球化和全球治理。中国坚持走和平发展道路，维护世界和平、促进共同发展的决心始终没有改变，积极同世界各国构建伙伴关系、打造全球伙伴关系网络。中国敞开怀抱拥抱世界，在推动自身发展的同时也为世界发展提供机遇，为全人类造福。

当前，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体，没有谁能够独自应对各种挑战，也没有谁能够退回到自我封闭的孤岛。与此同时，全球治理问题日趋复杂，治理任务更加繁重。面对全球治理新的困境，各国人民呼唤从新角度、用新动力推进全球治理体系变革。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央顺应时代潮流，强调中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，提出建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，推动构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革，中国不断谱写与世界各国互利共赢的新篇章。

同时也要看到，世界面临的不稳定性不确定性日益突出，特别是单边主义、保护主义抬头，经济全球化和多边主义受到挑战。面对这些新情况新挑战，中国勇于担当，向世界表明不仅要继续拥抱经济全球化，而且要为经济全球化贡献更大力量。中国将一如既往地坚定维护多边贸易体制，坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，使越来越多的国家从中受益，与世界各国实现互利共赢，为人类社会的发展进步和共同繁荣作出新的更大贡献。

（作者为中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院院长）

《 人民日报 》（ 2019年09月06日 09 版）

(责编：刘叶婷、杨牧)