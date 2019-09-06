狂风骤雨不能掀翻大海(人民要论)

■美方一些人挑起经贸摩擦改变不了中国经济长期向好的基本面，逆转不了中国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展进程，压缩不了中国经济的巨大回旋余地和广阔国际空间。

■以习近平同志为核心的党中央把握大势、运筹帷幄，着力推动经济高质量发展、建设现代化经济体系、创造人民美好生活，引领中国经济发展进入新时代，中国经济发展前景更加光明。

■中国不会因为美方加征关税、实行贸易保护主义就关上对外开放的大门，恰恰相反，中国会更加积极主动地对外开放，在建设开放型世界经济中发展自己、造福世界。

美方一些人挑起并不断升级经贸摩擦，无论其是想通过把中国当作“替罪羊”来转移国内矛盾、攫取不当利益，还是想阻遏中国经济发展、逼迫中国在重大原则问题上让步，都显然误判了中国维护国家核心利益和人民根本利益的决心，低估了中国人民的骨气和中国经济的底气。正如习近平同志所指出的：“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。大海有风平浪静之时，也有风狂雨骤之时。没有风狂雨骤，那就不是大海了。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。”美方一些人挑起经贸摩擦，会给中国经济制造一些麻烦，但更会激发中国人民的昂扬斗志，让我们更加认清中国经济的优势和发展方向，坚定不移地推动中国经济迈向高质量发展。

中国经济发展强劲势头具有内生性，不会因经贸摩擦而改变

面对美方一些人单方面挑起并不断升级经贸摩擦，中方的立场是一贯的、明确的：贸易战没有赢家，我们不愿打、不怕打，必要时不得不打。之所以有这样的勇气和底气，是因为我们坚持走和平发展道路，但决不会放弃自己的正当权益，决不会牺牲国家核心利益和人民根本利益；是因为中国经济发展强劲势头具有内生性，光明前景不会因经贸摩擦而改变。毋庸讳言，中国经济发展离不开良好外部环境，我们也在努力营造良好外部环境。作为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国，中国经济发展的强劲势头主要源于内生动力，主要归因于自身优势的发挥和潜力的释放。

中国经济韧性好、抗压能力强，能够抵御外部风险挑战。一个国家的经济韧性，突出表现为抗压能力。这既与总量相关，又与结构相关。中国经济拥有巨大体量；拥有世界最完整的产业体系、较为完备的基础设施和不断增强的科技创新能力，具有持续发展的坚实物质基础；拥有近9亿劳动年龄人口、1.7亿受过高等教育或职业教育的高素质人才，具有丰富的人力资源和突出的人才优势；拥有世界最大规模的人口和中等收入群体，具有广阔的国内市场；等等。这些优势使中国经济具有强大韧性，不惧外部风险挑战。过去一年多来，面对美方一些人的单边主义、霸凌主义和极限施压，中国经济抗压能力得到充分检验：中国经济发展在高基数上总体平稳、稳中有进，不仅经济增长、就业状况、物价水平、国际收支等主要宏观经济指标保持在合理区间，而且经济增长的结构、质量、效益继续改善，推动高质量发展的积极因素增多。

中国经济潜力足，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化不断释放强劲发展动能。放眼全国，持续推进的新型工业化不断提升新动能对我国经济增长的贡献率，塑造中国经济发展新优势；以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速应用，新产业、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，生产方式数字化、网络化、智能化水平持续提升，促进我国产业加速迈向全球价值链中高端；数以亿计的人口从农村向城镇迁移，这一世界上规模最大的城镇化进程将持续推动基础设施投资和居民消费增长，为新型工业化、信息化创造更为广阔的发展空间；乡村振兴战略深入实施，农业创新力、竞争力和全要素生产率加快提升，我国由农业大国向农业强国迈进的步履更加稳健。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，我国经济发展具有蓬勃生机和不竭动力。

中国经济回旋余地大，有信心有能力有条件化解中美经贸摩擦的负面影响。中国是一个大国，无论从人口规模、国土面积、经济规模看，还是从区域结构、产业结构、动力结构看，中国经济都有巨大回旋余地。2008年国际金融危机爆发后，国际贸易增长大幅放缓，出口对中国经济增长的贡献率迅速由正转负。面对严峻局势，中国经济并没有一蹶不振，而是顺势进行结构调整，实现了从过于依赖投资和出口拉动向更多依靠国内需求特别是消费需求拉动转变。2018年，消费对中国经济增长的贡献率达到76.2%，连续5年成为经济增长的第一拉动力。百年不遇的国际金融危机不但没有冲垮中国经济，反而推动中国经济进入更加健康的发展轨道。今天，美方一些人挑起经贸摩擦，如果应对得当，反而会让我们加快转型升级步伐。更何况，中国已是120多个国家和地区的最大贸易伙伴，是世界上增长最快的主要市场，是全球吸引外资最多的发展中国家。美方加征关税，确实会导致一些与其有商贸往来的中国企业订单减少、竞争力下降，但困难只是暂时的，我国企业正在苦练内功、应对外部不确定性，政府有关部门也正出台有效举措，帮助企业渡过难关。综合来看，中美经贸摩擦的负面影响总体可控，可以通过建设强大国内市场、拓展多元化国际市场、提升科技创新能力等逐步化解。

中国经济转型升级已经进入快车道，不会因经贸摩擦而逆转

中华民族是一个爱好和平的民族，历来崇尚“和为贵”。中华民族也是一个有志气的民族，从来不在外部压力面前低头。历史反复证明，压力并不能把我们压垮，挑战只会激发我们的斗志。新中国70年的经济发展，就是中国经济在不断应对风险挑战、战胜艰难险阻中发展壮大的过程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把握大势、运筹帷幄，着力推动经济高质量发展、建设现代化经济体系、创造人民美好生活，推动中国经济转型升级进入快车道，中国经济发展展现出更加光明的前景。

中国推动经济高质量发展的步伐铿锵有力，不会因美方一些人挑起经贸摩擦而放缓。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。党的十八大以来，我们党把推动高质量发展作为确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。围绕推动高质量发展，我们充分利用居民消费结构加快升级、中等收入群体不断扩大、科技创新和技术扩散进入活跃期、基础设施建设水平高、现代化专业化人才储备足等有利条件，大力推进供给侧结构性改革，加快传统产业改造升级，加快发展新兴产业，不断提高供给体系质量；着力实施创新驱动发展战略，牵住科技创新这个牛鼻子，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展，经济发展新动能更加强劲。美方一些人挑起经贸摩擦给中国经济发展带来压力，但只要妥善应对，压力也能变成动力，推动中国经济在高质量发展道路上迈出更大步伐。

中国建设现代化经济体系的举措扎实有效，不会因美方一些人挑起经贸摩擦而改变。建设现代化经济体系，是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业全局出发，着眼于实现“两个一百年”奋斗目标、顺应中国特色社会主义进入新时代的新要求作出的重大战略决策部署。近年来，我国以供给侧结构性改革为主线，大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础；加快实施创新驱动发展战略，强化现代化经济体系的战略支撑；积极推动城乡区域协调发展，优化现代化经济体系的空间布局；着力发展开放型经济，提高现代化经济体系的国际竞争力；深化经济体制改革，完善现代化经济体系的制度保障。这些扎实管用的举措和行动，推动我国经济发展质量变革、效率变革、动力变革，我国经济创新力和竞争力不断增强，我们应对中美经贸摩擦具备更强的实力和底气。

我们党带领人民创造美好生活的意志坚定不移，不会因美方一些人挑起经贸摩擦而动摇。为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，是中国共产党人的初心和使命。新中国成立以来特别是改革开放以来，我国人民生活发生翻天覆地的变化。从1978年到2018年，我国居民人均可支配收入实际增长24.3倍，贫困人口减少7.5亿人，城乡免费义务教育全面实现，世界上覆盖人口最多的社会保障体系基本建立。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，紧扣社会主要矛盾变化，着力满足人民日益增长的美好生活需要，不断保障和改善民生，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，朝着实现全体人民共同富裕不断迈进，中国人民的获得感幸福感安全感持续增强。人民对美好生活的向往是中国经济发展不可遏制的内生动力。美方一些人极限施压，压不垮坚强的中国人民，只会让中国人民更加团结、加倍努力地创造更加幸福美好的生活。

中国开放的大门只会越开越大，不会因经贸摩擦而关上

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，坚持对外开放的基本国策，实行积极主动的开放政策，努力形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局，为我国创造了良好国际环境、开拓了广阔发展空间。中国不会因为美方一些人挑起经贸摩擦而关上对外开放的大门，恰恰相反，中国会更加坚定地倡导多边主义和自由贸易，更加积极主动地对外开放，在推动建设开放型世界经济中发展自己、造福世界。

美国历史上曾多次挑起经贸摩擦，然而事实表明，挥舞关税大棒、挑起经贸摩擦并不能解决实质问题，而只会害人害己。1930年，美国出台《斯穆特—霍利关税法》，大幅提高超过2万种外国商品的进口关税，引发各国报复，结果是美国深陷大萧条，全世界也经历了有史以来最严重的经济危机。到1933年，美国出口下降61%。1929—1934年，全球贸易规模萎缩约66%。上世纪七八十年代，美国对日本生产的电脑、电动工具、电视、汽车等征收高额进口关税，挑起经贸摩擦。然而，美国的贸易赤字并没有因此缓解，反而从上世纪80年代初的300多亿美元大幅攀升到80年代后期的1700亿美元。今天，美国对包括中国在内的众多国家征收高额关税，再度挑起经贸摩擦，加剧全球市场动荡，遭到世界各国和美国国内的强烈反对。高盛银行发布报告认为，美国政府对中国输美商品加征关税产生的成本完全落在了美国企业和消费者身上。美国贸易咨询公司“贸易伙伴”发布研究报告称，仅美国政府对2000亿美元中国输美产品加征25%关税这一项，到今年11月份便将导致美国国内就业市场流失近100万个工作岗位，并将使美国家庭的年度平均生活成本提高767美元。经合组织今年5月发布的世界经济展望报告认为，中美贸易争端激化可能导致2021年至2022年全球GDP损失0.7%，达到近6000亿美元。今年7月，国际货币基金组织再次下调全球经济增长预期。美方一些人进一步提高对中国输美商品加征关税税率，再次引发其国内市场以及国际市场震荡。多位分析人士认为，升级经贸摩擦不仅会严重危及全球产业链和供应链安全，还会显著加大全球经济衰退风险。面对美方一些人违背经济规律和国际规则的倒行逆施，中国被迫采取反制措施，这既是为了维护我国核心利益和人民根本利益，也是为了维护世界各国的共同利益。面对压力，中国坚持扩大开放，努力创造更全面、更深入、更多元的对外开放格局，与各国携手共进，合力打造高质量世界经济。

中国将进一步拓展开放的范围和层次，拓展开放的思想观念、结构布局、体制机制，积极推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变。一年多来，尽管美方一些人挑起经贸摩擦，但中国仍大幅放宽市场准入，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度；加强同国际经贸规则对接，创造更有吸引力的投资环境；加大执法力度，保护外商在华合法权益特别是知识产权；扩大进出口贸易，推动出口市场多元化，削减进口环节制度性成本；制定外商投资法，用法律为高水平的对外开放保驾护航；积极参与世贸组织改革，促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。今年11月，我国将举办第二届中国国际进口博览会，进一步体现中国推动更高水平开放的信心和决心。

中国将更加坚定地推动共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体，努力与世界各国共创美好未来。截至2019年4月30日，全球已有131个国家、30个国际组织与中国签署了共建“一带一路”合作文件。从亚欧大陆到非洲、美洲、大洋洲，共建“一带一路”正在为世界经济增长开辟新空间，为国际贸易和投资搭建新平台，为完善全球经济治理拓展新实践，为增进各国民生福祉作出新贡献。中国积极推动构建人类命运共同体，大力支持广大发展中国家发展，积极参与全球治理体系改革和建设，和世界各国共同为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界而奋斗。面对世界百年未有之大变局，人们今天的选择关系国际合作的前景、全球性挑战的出路、人类社会的未来。中国积极推动构建人类命运共同体，用合作共赢的新理念代替零和博弈的旧思维，把中国人民的梦想同各国人民的梦想更加紧密地联系在一起，汇聚起世界各国人民对和平、发展、繁荣向往的最大公约数。构建人类命运共同体的理念和行动，代表人类文明进步方向，寄托着人类社会的希望，必将战胜单边主义、保护主义、霸权主义，开启中国与世界共创美好未来的新征程。

《 人民日报 》（ 2019年09月06日 09 版）

(责编：刘叶婷、杨牧)