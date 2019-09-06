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美国撤军 阿富汗政府有“顾虑”希望同塔利班对话

2019年09月06日09:24  来源：新华网
 

　　阿富汗政府官员4日就美国与塔利班达成意向性协议表达“顾虑”，认为评估风险需要更多信息。

　　【控风险】

　　美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德本周前往阿富汗首都喀布尔，向阿方通报与塔利班“原则”达成的协议内容。

　　阿富汗总统发言人西迪克·西迪基说，政府支持和平进程中的任何进展，但希望避免负面后果，喀布尔“关切，因此我们寻求就这一文件澄清一些问题，这样才能仔细分析风险和潜在的负面影响，避免危险”。

　　这是阿富汗政府2日看到美方与塔利班协议草案后首次公开作出回应。

　　按法新社的说法，协议由美方与塔利班达成，阿富汗政府全程没有参与，致使阿富汗一些政府官员认定，政府一方在和平进程中遭到边缘化，高度担忧塔利班日后再度掌权，而美国为尽快从阿富汗抽身不顾阿富汗利益。

　　阿富汗总统顾问瓦希德·奥马尔在社交媒体“推特”留言：“美国－塔利班协议的一些细节需要严肃辩论和修订。”不过，他没有说明哪些内容需要修订。

　　哈利勒扎德2日说，美国与塔利班代表就和平协议草案达成一致，草案必须获得总统唐纳德·特朗普批准。协议签署后，美国将从阿富汗境内5座军事基地撤走接近5000人；塔利班承诺切断与“基地”组织的联系并开始与阿富汗政府谈判。

　　美国自去年年底开始与塔利班在卡塔尔首都多哈谈判，近期结束第九轮谈判。阿富汗政府一直被排除在谈判以外，缘由是塔利班认为政府是美国扶植的“傀儡”。

　　阿富汗塔利班政权2001年“9·11”恐怖袭击后遭美国推翻，一度只能潜藏在南部山区，发动零星袭击。近些年，塔利班“卷土重来”，势力逐渐壮大。

　　【怕中计】

　　塔利班向美方承诺，将与“基地”组织切断联系，打击“伊斯兰国”极端势力，阻止极端武装人员把阿富汗当作避风港。

　　法新社报道，在美国与塔利班的协议中，阿富汗政府没有发言权，只能希望这一武装组织能够信守承诺，与政府启动对话，协商另一份和平协议。

　　塔利班在与美方谈判中“边谈边打”，与美方谈条件的同时发动袭击；同时“先外后内”，先与美方谈撤军，而后才愿意与阿富汗政府谈“和解”；另外，塔利班从不“示软”，声称与阿富汗政府继续对抗，呼吁民众抵制本月总统选举。

　　美国9名前大使或前高级官员3日警告，如果美国在阿富汗政府与塔利班达成全面和平协议以前大规模撤军，阿富汗可能陷入“全面内战”。

　　美国5名前驻阿富汗大使、1名前阿富汗事务特别代表、1名前副国务卿以及另外两人3日在美国智库大西洋理事会网站上发表联合声明，认为美方大规模撤军应该在“真正的和平协议以后，而非以前”。

　　塔利班希望美军及其北大西洋公约组织盟军总计大约2万人全部撤离，而美国寻求依据塔利班落实协议、减少暴力袭击的情况分阶段撤出。

　　哈利勒扎德带着谈判“成果”前脚到阿富汗，塔利班2日晚在喀布尔发动炸弹袭击；3日晚在南部乌鲁兹甘省政府门前发动袭击，激烈枪战后，一名自杀袭击者引爆炸弹，致死4名阿富汗安全部队士兵。

　　一些分析师怀疑塔利班是否会遵守协议，尤其美军撤走以后。那些美国前外交官认定，撤军过早只会为塔利班“壮胆”，从而在今后与阿富汗政府或其他派别的谈判中不退让。（田野）（新华社专特稿）

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)
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