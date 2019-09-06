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伊朗基于“人道政策”将释放所扣英籍油轮部分船员

2019年09月06日09:22  来源：新华网
 

　　伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维4日宣布释放伊方所扣押英国籍油轮“史丹纳帝国”号7名船员。

　　伊朗总统哈桑·鲁哈尼说，欧洲方面还有两个月时间挽救伊朗核问题全面协议，如果外交努力失败，伊方准备停止履行协议更多条款。

　　【提“人道”】

　　伊朗外交部发言人穆萨维4日告诉伊朗国家电视台，伊方正在推进涉及“史丹纳帝国”号的“司法程序”，基于“人道政策”，伊方准许这艘油轮的船长放部分船员回国。

　　穆萨维说，船长决定让7名印度籍船员先行离开。

　　伊方7月19日扣押“史丹纳帝国”号，船上有18名印度籍船员、3名俄罗斯籍船员、1名拉脱维亚籍船员和1名菲律宾籍船员。伊朗多家媒体报道，这艘油轮通过扼守海湾的霍尔木兹海峡时，与一艘伊朗渔船相撞并造成损失，但“无视”渔船发出的求救信号。渔船因而向伊朗港口与海事组织报告，港口与海事组织随后向伊朗伊斯兰革命卫队通报，革命卫队指示“史丹纳帝国”号驶往阿巴斯港接受调查。

　　油轮运营方、位于瑞典的斯特纳布尔克公司首席执行官埃里克·霍内尔4日确认“史丹纳帝国”号7名船员将获释，正等待伊方发布放人日期。

　　霍内尔在一份声明中说，这朝着全部船员获释迈出“积极一步”。

　　除获释的7人，其余16名船员仍将待在油轮上。

　　【留时间】

　　宣布释放船员同一天，伊朗总统鲁哈尼说，他认为伊方与欧洲方面不大可能在4日或5日就挽救伊核协议达成一致，“欧洲方面还有两个月时间来履行承诺”。

　　鲁哈尼先前一度威胁在5日前迈出减少履行协议承诺的第三步并公布具体细节。

　　美国政府2018年退出伊核协议，恢复对伊制裁。美方近期加强在海湾的军事部署，伊方放弃执行协议部分条款，突破低丰度浓缩铀存量300公斤和浓缩铀丰度3.67%的上限。

　　为挽救伊核协议，伊方正与欧洲方面磋商保护伊朗利益的具体方案。鲁哈尼4日说，双方的对话正“向前推进”，尚未达成共识。

　　“如果说过去我们与欧洲方面就20项议题有分歧，那现在有3项，”鲁哈尼说，“它们大多数已经解决，但我们还没有最终达成一致。”

　　鲁哈尼同时强调，如果外交努力失败，伊方准备好停止履行协议更多条款。按照他的说法，第三步将是伊方就停止执行协议条款采取的“最重要一步”。

　　法国外交部长让—伊夫·勒德里昂3日确认，法国提议年底以前向伊朗提供信用贷款，以换取伊朗恢复履行核协议全部条款，但前提是得到美国政府认可。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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