欧盟发声 英国“脱欧”谈判僵局难破

欧盟委员会4日说，现有英国“脱欧”协议中涉及爱尔兰与英国北爱尔兰地区边界问题的“备份安排”眼下不存在“替代方案”，即英国“脱欧”协议不可能排除“备份安排”。

这一认定无异于回绝英国首相鲍里斯·约翰逊要求重谈“脱欧”协议的核心诉求。约翰逊继任首相后，要求与欧盟重谈“脱欧”协议，取消“备份安排”。

欧盟委员会在回应约翰逊政府“脱欧”立场的最新文件中写道：“鉴于时间所剩不多以及英国（当前的）政治局面，英国届时（10月31日）无协议脱离（欧盟）的风险增加。”

文件认为，现有“脱欧”协议中的“备份安排”是保护北爱和平协议和维护欧盟单一市场“唯一得到认定的方案”。

北爱尔兰曾经因为天主教与基督教、独立派与亲英派之间的矛盾而陷入长期动乱，导致3000多人死亡。1998年，英国政府、爱尔兰政府与北爱尔兰各党派签署北爱和平协议，基本结束持续30年之久的流血冲突。和平协议的内容包括在北爱与爱尔兰之间取消边防站。

“备份安排”旨在避免北爱地区与爱尔兰之间恢复“硬边界”，即重新设置实体海关和边防检查设施，但没有明确的截止日期，在英国国内招致批评，一定程度上导致“脱欧”协议无法在英国议会下院获得通过。

欧盟委员会提议，调拨7.8亿欧元资金，用于向受到英国“无协议脱欧”影响的成员国、企业和人员提供帮助。这些资金将从欧盟应对自然灾害和扩大就业的两项资金中拨付。

法新社报道，欧盟与英国海关和边防专家4日在比利时布鲁塞尔欧盟总部会晤，继续磋商可能替代“备份安排”的技术手段。

路透社援引欧盟人士的话报道，欧盟和爱尔兰官员正在会商英国“无协议脱欧”后的边防检查事宜。与会官员认为，“备份安排”是避免英国与爱尔兰边界出现混乱状况的唯一途径。

欧盟委员会发言人米娜·安德烈耶娃在布鲁塞尔告诉媒体记者，欧盟希望英国以达成协议的方式“脱欧”，但同时准备应对英国“无协议脱欧”。

“英国政坛现在可能发生变动，但我们的立场一贯，”安德烈耶娃说，“我们愿与约翰逊首相建设性合作，审视他可能提出的任何提议，只要这些提议与退出（欧盟）协议相符。”（陈立希）（新华社专特稿）

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