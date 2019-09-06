人民网>>国际

欧盟发声 英国“脱欧”谈判僵局难破

2019年09月06日09:21  来源：新华网
 

　　欧盟委员会4日说，现有英国“脱欧”协议中涉及爱尔兰与英国北爱尔兰地区边界问题的“备份安排”眼下不存在“替代方案”，即英国“脱欧”协议不可能排除“备份安排”。

　　这一认定无异于回绝英国首相鲍里斯·约翰逊要求重谈“脱欧”协议的核心诉求。约翰逊继任首相后，要求与欧盟重谈“脱欧”协议，取消“备份安排”。

　　欧盟委员会在回应约翰逊政府“脱欧”立场的最新文件中写道：“鉴于时间所剩不多以及英国（当前的）政治局面，英国届时（10月31日）无协议脱离（欧盟）的风险增加。”

　　文件认为，现有“脱欧”协议中的“备份安排”是保护北爱和平协议和维护欧盟单一市场“唯一得到认定的方案”。

　　北爱尔兰曾经因为天主教与基督教、独立派与亲英派之间的矛盾而陷入长期动乱，导致3000多人死亡。1998年，英国政府、爱尔兰政府与北爱尔兰各党派签署北爱和平协议，基本结束持续30年之久的流血冲突。和平协议的内容包括在北爱与爱尔兰之间取消边防站。

　　“备份安排”旨在避免北爱地区与爱尔兰之间恢复“硬边界”，即重新设置实体海关和边防检查设施，但没有明确的截止日期，在英国国内招致批评，一定程度上导致“脱欧”协议无法在英国议会下院获得通过。

　　欧盟委员会提议，调拨7.8亿欧元资金，用于向受到英国“无协议脱欧”影响的成员国、企业和人员提供帮助。这些资金将从欧盟应对自然灾害和扩大就业的两项资金中拨付。

　　法新社报道，欧盟与英国海关和边防专家4日在比利时布鲁塞尔欧盟总部会晤，继续磋商可能替代“备份安排”的技术手段。

　　路透社援引欧盟人士的话报道，欧盟和爱尔兰官员正在会商英国“无协议脱欧”后的边防检查事宜。与会官员认为，“备份安排”是避免英国与爱尔兰边界出现混乱状况的唯一途径。

　　欧盟委员会发言人米娜·安德烈耶娃在布鲁塞尔告诉媒体记者，欧盟希望英国以达成协议的方式“脱欧”，但同时准备应对英国“无协议脱欧”。

　　“英国政坛现在可能发生变动，但我们的立场一贯，”安德烈耶娃说，“我们愿与约翰逊首相建设性合作，审视他可能提出的任何提议，只要这些提议与退出（欧盟）协议相符。”（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved