美军127个项目资金遭抽调 用于筑“隔离墙”

美国国防部4日发布一份清单，显示127个军队建筑工程项目遭抽调资金合计36亿美元，用于在西南部与墨西哥接壤边境修建或加固“隔离墙”。

根据这份清单，位于美国肯塔基州、德国和日本的多所美国军人子弟学校将少获经费，马里兰州安德鲁斯联合基地一家日托中心会面临拨款不足。另外，多个公路、维修车间、设备仓库以及有害材料仓库的建设项目将受影响。

参议院民主党领袖查克·舒默说，国内项目中，位于纽约州的美国陆军军官学校、即西点军校遭抽调资金最多，军事工程学中心建设资金被划走9500万美元。

一名五角大楼官员在媒体吹风会上说，总统唐纳德·特朗普向国防部下达调用资金的“合法命令”。她说，国防部正与国会、盟国密切合作，以填补抽调资金造成的缺口，只是，能否堵上缺口，目前没有获得任何保证。

五角大楼3日说，首先将从美军海外项目调用18亿美元，其余从国内项目抽调。

依据清单，国防部将从亚利桑那州瓦丘卡堡军事基地一幢楼的工程资金中调用大约3000万美元。亚利桑那州共和党籍参议员玛莎·麦克萨利在一份声明中说，那个项目已经延期，不能一拖再拖。她将为确保州内没有项目受影响而“抗争”。

特朗普2016年竞选总统时承诺修建美墨边界隔离墙，以阻止非法移民入境。为筹集经费“筑墙”，特朗普今年年初宣布南部进入国家紧急状态，以便调用国防资金。国防部3月向国会递交一份可能因调用资金而受影响的军事建筑工程项目清单，当时没有发布具体内容。（席玥）【新华社微特稿】

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