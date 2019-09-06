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英国政府欲“翻篇”告别财政紧缩 拟增加公共支出

2019年09月06日09:18  来源：新华网
 

　　英国财政大臣赛义德·贾维德4日在议会下院概述政府财政开支计划，声称英国将“翻过财政紧缩的一页”，迎接经济增长新时期。

　　贾维德7月就任财政大臣，4日是他上任后首次在议会发表重要讲话。他说，政府将在下一个财政年度增加138亿英镑（约合168亿美元）公共支出，用于“民众优先”领域，如教育、医疗、警力和基础设施建设。

　　贾维德说，英国现在能够在公共服务领域投入更多，“即便增加支出，我们仍能满足现行财政规定”。

　　英国财政经历近十年紧缩，赤字规模与国内生产总值之比从2010年的近10%降至现在的1%，经济实现缓慢稳定增长。根据前财政大臣菲利普·哈蒙德任内制定的规定，财政赤字上限是国内生产总值的2%。

　　“十年前，我们最大挑战是降低赤字，”贾维德说，“现在，我们最大的挑战是实现经济长期增长，让它回到应有位置。”

　　路透社报道，贾维德宣布增加财政开支，或许有意“配合”首相鲍里斯·约翰逊。约翰逊可能推动议会提前选举，以打破英国脱离欧洲联盟进程陷入的僵局。

　　不过，一些分析师担心，在“脱欧”前景未明和英国经济可能陷入衰退的情况下，贸然扩大公共支出可能给英国财政埋下隐患。（陈立希）【新华社微特稿】

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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