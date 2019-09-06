意大利组新政府 政坛宿敌组建执政联盟“不寻常”

意大利新政府当地时间5日正式宣誓就职，随后举行首次内阁会议。

总理朱塞佩·孔特前一天发布内阁名单，成员主要来自民粹主义政党五星运动和中左翼党派民主党。媒体描述这对政坛宿敌成功组建执政联盟“不寻常”，预期新政府将致力改善意大利与欧洲联盟的关系并就移民事务采取温和立场。

【昔日宿敌联手】

新内阁包括21名部长。关键的经济部长由民主党成员、现任欧洲议会经济事务委员会主席罗伯托·瓜尔蒂耶里出任。

上一届内阁中出任副总理的五星运动党首路易吉·迪马约虽无外交经验，但获得新政府外交部长任命。

内政部长由无党派人士、移民事务专家卢恰纳·拉莫尔杰塞出任。

新政府吸收一名左翼小党人士罗伯托·斯佩兰扎出任卫生部长，以帮助巩固执政联盟在议会的多数地位。

极右翼政党联盟党和五星运动2018年6月组建执政联盟，无党派人士孔特任总理，但两党就移民、税收等诸多议题意见不合。

联盟党党首、副总理兼内政部部长马泰奥·萨尔维尼今年8月初宣布联盟执政基础不复存在，随后发起针对孔特的不信任动议，孔特辞职。媒体分析，萨尔维尼希望促成提前选举，以便联盟党凭借高涨的民意支持率单独执政。

不过，五星运动和最大在野党民主党随后开始组阁谈判。意大利总统塞尔焦·马塔雷拉8月29日授权孔特组建新政府。

联盟党现在成为反对派。党首萨尔维尼4日声称，新政府得以组建源于“对放弃权力的恐惧”，“把错误的人放在了错误的位置”。

【市场反应积极】

五星运动和民主党3日发布26点共同政策主张，将2020财政年度扩张性预算列为新政府的首要议程，但承诺不会危及公共财政，令市场满意。

两党强调社会公正，承诺引入最低工资，避免明年1月提高增值税，同时增加教育、科学研究和社会福利方面的支出。

同时，两党承诺将向欧盟施加压力，以减轻意大利、希腊、西班牙和马耳他等“前线”国家应对移民潮的压力。

路透社报道，意大利政坛持续一个月的政治危机以一个更加亲欧的政府上台收尾，金融市场反应良好。米兰股票市场价格指数上扬1.64%。

一些分析师认为，新联合政府虽然在议会上院只占微弱多数，仍有可能通过预期下周初的议会两院信任投票。

国际信用评级机构标准普尔说，意大利面临信用等级下调压力，需要改变政策，以缓解压力；新政府的组建可能为重要政策转变铺平道路。（王雪梅）（新华社专特稿）

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