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伊朗解除核项目研发限制 美伊措施硬但都留有余地

2019年09月06日09:00  来源：新华网
 

　　伊朗总统哈桑·鲁哈尼4日宣布，解除所有对核项目研究开发的限制，进一步中止履行伊朗核问题全面协议部分条款。

　　伊朗方面作出上述决定不久以前，美国政府对伊朗施加新一轮制裁，针对一个与伊朗原油运输关联的航运网络。

　　【伊方解限制】

　　鲁哈尼4日晚发表电视讲话，宣布伊朗中止履行伊核协议的“第三步”。

　　“伊朗原子能机构受命立即启动研究开发领域所有所需活动，摒弃先前所有关联研发的承诺。”

　　鲁哈尼说，伊朗从6日着手开发离心机，用以加速铀浓缩。“6日起，我们将见证加速研发多种类型的离心机、新型离心机和铀浓缩所有所需（项目）。”

　　根据伊核协议，伊朗仅能在两座核电站拥有数量有限的第一代离心机。

　　美国政府2018年退出伊核协议，近期加强在海湾的军事部署。伊方先后两次分批放弃执行协议部分条款，即突破低丰度浓缩铀存量300公斤和浓缩铀丰度3.67%的上限。

　　一名法国外交界人士说，就伊朗方面与美国方面现有僵局，伊方解除离心机研发限制的打算“于事无补”。

　　【美方再加码】

　　美国政府4日对伊朗采取新一轮制裁。美国财政部把一个与伊朗原油运输相关的航运网络列入黑名单。

　　制裁对象包括16个实体、10名个人和11艘船只。

　　美国财政部指认这一航运网络替伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”出售原油，今年春季原油销售额超过5亿美元，多数销往叙利亚；叙利亚总统巴沙尔·阿萨德和黎巴嫩真主党受益。

　　美国伊朗事务特别代表布赖恩·胡克4日告诉媒体记者：“我们今天施加制裁，今后会有更多制裁。我们已经说得足够明确，我们致力于极限施压，不打算批准任何特例或豁免。”

　　美国退出伊核协议以后恢复并增加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊方重新谈判，手段包括试图“封杀”伊朗原油出口，把伊朗伊斯兰革命卫队列为“恐怖组织”。

　　【各自留余地】

　　美伊4日相继出台强硬措施，但都留有余地。

　　鲁哈尼说，他认为伊方与欧洲方面4日或5日不大可能就挽救伊核协议达成一致，“欧洲方面还有两个月时间履行承诺”。

　　法国外交部长让—伊夫·勒德里昂3日确认，法国方面提议年底以前向伊方提供信用贷款，以换取伊方恢复履行核协议全部条款。信贷额度据信是150亿美元，以伊朗的原油销售收入为担保。

　　能否向伊朗提供信贷，关键看美国政府是否批准。

　　美国伊朗事务特别代表胡克4日没有批评信贷方案，说这项提议“不具体”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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