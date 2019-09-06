俄罗斯和印度联合声明：继续推进与伊朗经贸合作

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和印度总理纳伦德拉·莫迪4日在第五届东方经济论坛期间会晤，声明将继续推进两国与伊朗的经贸合作。

东方经济论坛正在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行。普京和莫迪4日会晤后发表联合声明，认可为确保地区及国际和平、安全与稳定而继续执行伊朗核问题全面协议的重要性，确认全面执行关联伊核协议落实的联合国安全理事会第2231号决议。

声明写道，俄印“双方决定继续推进与伊朗互利、合法的经贸合作”。

美国政府2018年5月退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊方重新谈判，施压手段包括试图“封杀”伊朗原油出口。美方退出伊核协议的同时向欧洲盟友施压，要求重新启动对伊制裁，但欧洲方面继续支持伊核协议。（闫洁）【新华社微特稿】

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