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首届中欧“蓝色海洋伙伴关系”论坛成功举办

2019年09月06日08:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔9月5日电（记者 郑彬）当地时间9月5日，首届中国—欧盟海洋“蓝色伙伴关系”论坛在比利时首都布鲁塞尔举行。这是继2017年双方共同举办“中国—欧盟蓝色年”和2018年双方正式签署《在海洋领域建立蓝色伙伴关系的宣言》后，中欧在海洋合作领域取得的又一重要进展，标志着新时期中欧海洋“蓝色伙伴关系”走深走实，展现了中欧在全球海洋治理中的责任与担当。

此次论坛以蓝色海洋伙伴关系的机遇和前景为主题，通过为政、商、产、学、研和非政府组织等利益相关方搭建开放平等的交流平台，鼓励各方就共同关心的全球海洋问题进行深入探讨，在持续利用海洋以实现经济社会发展等领域开展深度合作。论坛期间，自然资源部党组成员、国家海洋局局长王宏与欧盟环境、海洋事务和渔业委员维拉分别做了主旨发言，表达了对于“蓝色伙伴关系”发展的愿景和信心。

论坛期间，来自中欧产、学、研界的多位代表从各自领域出发，讲述了“蓝色伙伴关系”对于推动海洋科技发展、提升海洋经济效益、保护海洋生态环境和应对全球海洋挑战等带来的重要机遇，随后与会嘉宾围绕“可持续的蓝色经济”“渔业”和“跨领域工具—海洋空间规划和海洋保护区”等双方具有广泛合作共识和良好合作基础的议题，进行了深入探讨，共同规划未来合作方向。

在闭幕式上，王宏表示，中欧双方将在应对气候变化、海洋生物多样性养护、防治海洋污染、海洋事务国际规则制定等方面进行充分沟通，在已有共识的基础上，采取一致行动，共同落实联合国2030年可持续发展目标。同时，中欧双方将在立足于海洋合作的基础上，进一步扩大中国和欧盟在政治、经济、科技、文化等多个方面的利益交集，为深化中欧全面战略合作伙伴关系贡献“蓝色力量”。

中国驻欧盟使团团长张明大使则表示，在中国和欧盟之间，海洋一直都是促进合作的载体。去年，中欧双边贸易额超过6820亿美元，其中60%都是通过海运实现的。此外，无论是对海洋的研究、开发、保护还是治理，中国和欧盟都承担着共同的国际责任，也有加强务实合作的现实需求。相信“蓝色伙伴关系”的发展，将彰显中欧合作互利共赢、共同构建人类命运共同体的本质，赋予中欧全面战略伙伴关系更加丰富的内涵和色彩。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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