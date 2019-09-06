由中国驻东盟使团与东盟秘书处、联合国开发计划署共同主办的“可持续发展创新与减贫”研讨会9月4日至5日在越南河内举行。“创新”与“减贫”成为此次研讨会的关键词，这也与东盟国家迎接第四次工业革命浪潮的迫切需要相契合，中国在这一领域的成功经验受到与会人士的高度关注。

中国驻东盟使团大使黄溪连在致辞时说，新中国成立70年来，特别是改革开放40多年来，在中国共产党坚强领导下，中国在可持续发展特别是减贫领域取得了举世瞩目的成就，不仅造福了亿万中国人民，也为全球发展作出了重要贡献。

研讨会上，中国代表团分享了中国福建省漳州市千年古村蓝田村摆脱贫困的故事，深深吸引与会嘉宾：几十年前，村里很多家庭仍在为温饱而挣扎，与贫困作斗争。几十年后，村里家家户户住进小洋楼，开上小汽车，不少村民还到中国西部省份开办工厂，有的甚至到东南亚国家投资兴业。

蓝田村的故事是中国摆脱贫困的缩影。数据显示，改革开放以来，中国脱贫数字达到7.4亿人，占全球减贫总数70%以上。

中国是全球最早实现千年发展目标中减贫目标的发展中国家，在致力于消除自身贫困的同时，还积极开展南南合作，支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困。过去70年，中国累计向近170个国家和国际组织提供援助资金4000多亿元，实施各类援外项目5000多个，派遣60多万援助人员，为发展中国家培训各类人员1200多万人次，为120多个发展中国家落实千年发展目标提供帮助。

越南国际移动技术公司经理陈武德说，改革开放40多年来，中国的变化可以用“翻天覆地”来形容。中国通过提供资金、技术、人才支持等方式，帮助其他发展中国家减少贫困。越南合卡特技术公司总经理阮文明德认为，这体现了中国的责任和担当，值得称赞。

东盟副秘书长康富在其间举行的记者会上分享了中国电商扶贫的案例。康富表示，电商扶贫是中国在减贫过程中富有成效的做法，很多贫困地区百姓通过电子商务这一全新载体，让土特产成为增收的法宝。联合国开发计划署亚太局副局长克利夫点赞：“中国减贫经验值得借鉴。”

这是中国驻东盟使团与东盟秘书处、联合国开发计划署三方第四次举办以“可持续发展”为主题的研讨会。近年来，中国与东盟的减贫合作取得显著成绩，形成了“中国—东盟社会发展与减贫论坛”“东亚减贫示范合作项目”等多层次交流合作机制。康富表示，东盟秘书处和中方在减贫领域保持密切合作，希望通过更多交流，让东盟国家了解中国减贫经验，可以从中借鉴一些成功做法，为各自减贫事业服务。

（本报河内9月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月06日 03 版）

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