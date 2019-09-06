中国新疆文化交流团访问德国

新华社柏林9月5日电 （记者任珂、张远）由国务院新闻办公室组织的中国新疆文化交流团2日至5日访问德国，与德国相关政府部门座谈，并向当地普通民众介绍新疆的发展现状。

2日下午，交流团在慕尼黑与德国巴伐利亚州内政部座谈。交流团向德方介绍新疆近年来的发展，尤其是中国政府提出“社会稳定、长治久安”的新疆工作总目标，通过综合施策，新疆近3年未发生一起暴力恐怖事件，经济社会平稳发展、游客人数不断上升，社会风气发生可喜变化。

交流团还向德方详细介绍了新疆开展的职业技能教育培训工作，通过学习国家通用语言文字、法律知识和职业技能来达到去极端化的目的。此次与德方座谈，也希望就去极端化和抵御国际恐怖势力交流经验。

交流团说，中国一直敞开大门，邀请驻华使节、联合国官员、有关国家常驻日内瓦主要外交官，以及一些国家政党、社会组织、媒体记者和宗教团体等赴疆实地访问，并积极走出国门，向有关国家社会各界介绍新疆的真实情况。

德国巴伐利亚州警察总监皮克尔特强调，恐怖主义是德中面临的共同挑战，尽管德国近期没有发生暴恐事件，但反恐每时每刻都不能松懈。德方还表示，安全是发展经济和旅游业的前提。开展源头治理，通过教育和职业技能培训去极端化是很好的做法。

4日，交流团在柏林与德国外交部国际司和亚太司的负责人进行座谈，就新疆反恐、去极端化和职业技能教育培训工作情况等内容展开了广泛讨论。

4日晚，交流团团长、中国社会科学院中国边疆研究所所长邢广程在柏林中国文化中心举办《中国新疆文化保护传承和旅游事业蓬勃发展》专题讲座，吸引了近100名德国听众参加。

中国新疆文化交流团一行5人还包括来自新疆的基层官员和学者。结束在德国的访问后，交流团将赴法国、英国与当地各界进行交流。

《 人民日报 》（ 2019年09月06日 06 版）

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