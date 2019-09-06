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用实际行动创造条件，通过磋商解决问题（钟声）

2019年09月06日06:18  来源：人民网-人民日报
 

9月5日，中美经贸高级别磋商双方牵头人通话释放出积极信息。双方形成了一致意见，指出“应共同努力，采取实际行动，为磋商创造良好条件”。双方明确了行动时间表，10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商，此前双方将保持密切沟通；工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。这是中美双方共同的理性选择，值得国际社会期待和欢迎。

一段时间以来，中美经贸摩擦升级的阴云，不仅影响着两国经济，而且频频以多种不确定性给世界经济带来负面效应。怎么看，怎么办，这是摆在中美双方面前，无法回避，也不能轻率对待的现实问题。中方“坚决反对贸易战”的立场是一贯的、坚定的，中方一再表示希望双方加深相互理解，求同存异，在平等和相互尊重的基础上妥善解决问题。

斗，因问题而生；谈，为解决问题而去。毋庸置疑，作为全球最大的两个经济体，中美两国实力和耐力之强不言而喻，两国经济你中有我、我中有你的现实也无法逆转。若选择无休止打下去，除了两败俱伤，还是两败俱伤。要想最终解决问题，只有靠谈判。中美之间的问题，不可能也不应该任由其激化下去，因此双方必须采取行动，尽最大努力备足谈起来的前提，创造谈下去的条件，力争谈出来实质性进展。

于中方而言，应战、敢战、善战的终极目标是止战，这也是战争与和平的辩证法。中方不会委曲求全，维护国家核心利益和人民根本利益的立场决不动摇。有目共睹，中国经济正在从高速增长向高质量发展转变，新旧动能转化趋势不断强化。中国有充满活力的微观基础，有充足的宏观政策工具，能够确保经济发展基本面的良好态势，这就是为什么中国有充足信心和底气斗争到底。

辩证地看，充满了不确定性的中美经贸摩擦，总有一种稳定性力量支撑着事态有机会向好的方向发展。这种力量，来自两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识确定的方向和路径，来自中美两国人民期待合作、渴望共赢的民意基础，来自中国不断迈出的扩大开放的新步伐。中国正在着力营造良好产业生态，夯实技术基础，促进产业融合，加强人才培养和激励，强化法制监管，推进国际合作；中国欢迎世界各国包括美国的企业在华投资和经营，持续创造良好投资环境，保护产权和知识产权……世界各国共同感知的这些现实，也是有助于解决中美经贸问题的正向因素。

中方始终保持理性、冷静、克制，为恢复磋商创造条件。世人皆盼中美双方共同努力，相向而行。“不管风暴的力量如何，最终是船长保持冷静的能力将增加船只抵达危险性较低水域的机会。”法国国际问题专家高大伟看到，冷静和远见是决定中美经贸磋商前景的关键。美国媒体将10月经贸磋商称为“试图平息一场席卷全球经济、损害商业投资和信心的贸易战的最新尝试”。世人期待，本次磋商能够彰显冷静与远见的力量，带来合作共赢的机遇，助力世界的稳定与繁荣。

共同落实好中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，以冷静态度通过磋商和合作解决问题，这是中美双方理当担起的责任。万里写入胸怀间，道阻且长，路在脚下。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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