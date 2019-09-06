为世界经济增长开辟新空间

编者按：2013年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲，倡议用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带，将其作为一项造福沿途各国人民的大事业。同年10月3日，习近平主席在印度尼西亚国会发表演讲，首次提出共同建设21世纪海上丝绸之路。

6年来，共建“一带一路”倡议同联合国、东盟、非盟、欧盟、欧亚经济联盟等国际和地区组织的发展和合作规划对接，同各国发展战略对接，为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，为完善全球经济治理拓展了新实践，为增进各国民生福祉作出了新贡献，成为共同的机遇之路、繁荣之路。

值此“一带一路”倡议提出6周年之际，本报驻外记者在共建“一带一路”国家和地区深入采访，一次次见证并感动于共建“一带一路”在世界范围内播撒合作的种子，收获发展的果实。

“一带一路”倡议提出6年来，世界在百年未有之大变局中孕育活力、生发动力、凝聚合力。习近平主席亲自倡议、亲自谋划、亲自部署、亲自推动，共建“一带一路”从总体布局的“大写意”，到精谨细腻的“工笔画”，朋友圈越来越大，好伙伴越来越多，合作质量越来越高，发展前景越来越好。

“共建一带一路取得了具有里程碑意义的成功”

哈萨克斯坦，“一带一路”倡议的首倡之地和先行先试地区，首任总统纳扎尔巴耶夫称赞共建“一带一路”前景广阔，“哈萨克斯坦没有出海口，但随着‘一带一路’建设不断深入，现在有6条铁路和11条公路过境哈萨克斯坦，中哈连云港物流合作基地成为哈萨克斯坦直抵太平洋的出海口”。去年，中哈实现货物运输1397.9万吨，同比增长38%。“欧洲西部—中国西部”公路哈境内段全线贯通，历史上首次实现中欧“门到门双向公路货物运输”，过境运输服务创造的直接经济效益达4.6亿美元。

在柬埔寨西哈努克港经济特区（西港特区）的洪森大道上，数万名柬埔寨工人每天迎着朝阳、踏着夕阳上下班。截至今年8月，西港特区累计引入企业165家，创造就业岗位近3万个，工业产值对西哈努克省的经济贡献率超过50%。蓬勃发展的西港特区，让当地民众每天的生活变得更加有盼头。柬埔寨首相洪森将特区视为柬中两国“‘一带一路’合作丰硕成果的证明”。

2017年，蒙内铁路开通运营，如今，内马铁路一期通车在即，肯尼亚开启了铁路现代化新篇章。肯尼亚交通与基础设施部部长詹姆斯·马查里亚说：“曾经被认为是‘白日梦’的铁路规划正在成为现实。”

亚吉铁路开通运营，马尔代夫中马友谊大桥竣工通车，阿联酋阿布扎比码头、马来西亚关丹深水港码头正式开港，被称为巴基斯坦“三峡工程”的巴基斯坦最大水电站首台机组实现并网发电，“电力高速公路”美丽山特高压直流输电工程贯穿巴西南北，贝尔格拉诺货运铁路连接阿根廷内陆和港口……

6年来，在各方共同努力下，共建“一带一路”完成立柱架梁的总体布局：“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本成型，一大批互联互通项目成功落地，中欧班列、陆海新通道等大通道建设成效显著，跨国经济走廊合作日益深化，铁路、港口、公路、管网等基础设施项目合作稳步推进，经贸合作园区建设不断取得积极进展。

“共建‘一带一路’取得了具有里程碑意义的成功。”美国彭博新闻社这样评价。

“创造出前所未有的投资机会，唤醒那些正在沉睡的市场”

150个国家、92个国际组织、6000余名外宾、283项务实成果……第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上的数据，折射出“一带一路”的国际影响力、道义感召力、合作吸引力。

俄罗斯国家杜马（议会下院）国际关系委员会第一副主席德米特里·诺维科夫说，“一带一路”建设正通过“五通”使沿线国家间建立更加紧密的联系，给亿万民众的生活带来积极影响。

2016年，行业巨头河钢集团入股斯梅代雷沃钢厂；2018年，紫金矿业集团收购博尔铜矿；不久前，中国山东高速集团承建的E763高速公路奥布雷诺瓦茨—利格段通车，“圆了塞尔维亚70多年来的梦想”……塞尔维亚总统武契奇说，依托“一带一路”，塞尔维亚正变成“世界最具吸引力的投资基地之一”。

一直关注“一带一路”建设进展的咨询公司德勤观察到，“一带一路”建设不仅推动诸多发展中国家实现转变，也为相对发达的欧洲国家带来积极影响。

截至2018年底，中欧班列已联通亚欧大陆16个国家的108个城市，累计开行1.3万列，运送货物超过110万标箱。其中，数条中欧班列将德国杜伊斯堡与中国成都、西安和武汉等地连接起来，这吸引了不少国际铁路、物流和进出口贸易公司在杜伊斯堡设点，也带动了当地服务业的发展。德国杜伊斯堡经济促进局局长拉尔夫·莫伊雷尔表示，互联互通为地区经济发展注入了活力。

瑞士联邦主席毛雷尔认为“一带一路”是面向未来的倡议，大家都可以从改善和提升基础设施水平中受益。法国总统马克龙称赞“一带一路”倡议意义重大。德国总理默克尔提出，欧方应该积极探讨参与“一带一路”这个重要合作倡议。

今年3月，意大利同中国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，成为七国集团中首个签署这一合作文件的国家。乘着“一带一路”的东风，越来越多意大利优质产品进入中国大市场。意大利总理孔特说，愿意加入“一带一路”合作，正是因为参与“一带一路”合作“为意大利提供了增加对外经贸往来等多种机遇”。

“‘一带一路’倡议创造出前所未有的投资机会，唤醒那些正在沉睡的市场。”塞尔维亚贝尔格莱德大学亚洲和远东研究中心主任米特洛维奇认为，“一带一路”建设带来的互联互通，将推动全球经济增长，让各参与方享有公平的发展机会。

“改善世界经济发展模式，使经济全球化更加健康”

“在‘一带一路’建设国际合作框架内，各方秉持共商、共建、共享原则，携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间，实现优势互补、互利共赢，不断朝着人类命运共同体方向迈进。”习近平主席如是指出这一倡议的初心。

“在一些国家质疑全球化、多边主义，甚至开始采取一些贸易保护主义政策的背景下，共建‘一带一路’恰恰给我们提供了一个促进开放合作、推进自由贸易的好平台。”智利总统皮涅拉的评价，道出众多共建“一带一路”国家人民的心声。

动员更多资源，拉紧互联互通纽带，释放增长动力，实现市场对接，让更多国家和地区融入经济全球化，共同走出一条互利共赢的康庄大道。日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由把共建“一带一路”视为中国改革开放进程更加国际化的标志，造福各方的国际公共产品和开放包容的国际合作平台。

中非合作论坛北京峰会上，非盟及许多非洲国家同中国签署共建“一带一路”政府间谅解备忘录。“非洲国家一致认为，共建‘一带一路’对于非洲来说极其重要。非洲大陆正在享受共建‘一带一路’带来的切实成果。”非盟委员会主席办项目协调官范塔洪如是说。

联合国秘书长古特雷斯称赞，“一带一路”倡议“通过经济合作改善世界经济发展模式，使经济全球化更加健康”。

应潮流、得民心、惠民生、利天下。历史的足迹，往往因回望而更加清晰。经过6年的发展，世人更加相信，共建“一带一路”一定会创造一个更加美好的世界。

（本报记者李满、王新萍、黄发红、周翰博、刘军国、赵益普、李强、吕强、李滢嫣、李晓骁、张晓东）

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