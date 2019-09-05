新华社联合国9月5日电 综述：兑现中国承诺 彰显大国担当

新华社记者马建国 林远

过去几年间，中国在支持联合国维和行动、分摊联合国预算等方面兑现了自己的承诺，并在推动南南合作和全球减贫等方面扮演着越来越重要的角色，彰显出大国的担当。

联合国秘书长古特雷斯日前对中国近年来为联合国所作的贡献给予高度评价。他表示，当前多边主义面临严峻挑战，中国坚定支持多边主义、积极维护多边秩序令人赞赏。中国在全球治理体系中的作用愈加重要，这对构建一个更加平等、和谐的世界起到积极作用。

中国政府今年7月发表的《新时代的中国国防》白皮书显示，中国积极支持联合国维和行动，是联合国维和行动的主要出资国之一，是安理会常任理事国中第一大出兵国。截至2018年12月，中国军队已累计参加24项联合国维和行动，派出维和军事人员3.9万余人次，13名中国军人牺牲在维和一线。

联合国今年5月份的统计显示，中国目前共有约2500名军人和警察，在包括联合国南苏丹特派团、联合国驻黎巴嫩临时部队和联合国马里多层面综合稳定特派团等8个任务区执行维和任务，其中包括70名女性。

2018年12月22日，联合国大会通过2019年至2021年联合国常规预算和维和预算经费分摊比例决议。根据此次决议，中国在联合国常规预算经费中的分摊比例由目前的约7.92%升至约12%，分摊比例首次超过日本，成为联合国常规预算第二大出资国。

截至5月7日，中国已足额缴纳2019年联合国预算会费和各项摊款。联合国有关方面说，这充分彰显了中国负责任的发展中大国形象，充分体现了中国对联合国事业和多边主义的坚定支持。

2015年9月，中国宣布将设立“南南合作援助基金”，首期提供20亿美元。2017年5月，中国宣布增资10亿美元。该基金成为中国政府为支持其他发展中国家落实2030年可持续发展议程的专门援助性质基金。

改革开放40年来，中国实现7亿多人口摆脱贫困，为全球减贫事业作出了重大贡献。在中国的倡议和推动下，第73届联合国大会于2018年12月通过了《消除农村贫困，落实2030年可持续发展议程》决议草案。这是联合国大会历史上首次就消除农村贫困问题通过决议，旨在加强国际合作，以合作共赢精神，帮助发展中国家农村地区经济和社会发展，构建人类命运共同体。

在气候变化问题上，中国坚定支持气候变化《巴黎协定》，倡导绿色发展。2015年9月，中国宣布出资200亿元人民币建立“中国气候变化南南合作基金”，用于支持其他发展中国家应对气候变化。

作为联合国创始成员国和安理会常任理事国，中国建设性参与朝鲜半岛问题、伊朗核问题、叙利亚问题等地区热点问题的政治解决，反对霸权主义、单边主义、双重标准，推动对话协商并全面认真执行联合国安理会决议。

一个重承诺、勇担当的中国正在为世界和平与发展作出越来越大的贡献。

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