越南首家中国签证申请服务中心开业

新华社河内9月5日电（记者王迪 陶军）越南首家中国签证申请服务中心5日在河内市纸桥郡开业，将为签证申请者提供更多便捷服务，助力中越人员往来。

中国驻越南大使熊波在开业仪式上表示，中越人员往来日益密切，越南民众赴华商务、学习、旅游人数快速增长，设立签证中心势在必行。签证中心拥有良好接待环境、先进办公设备和充足接办能力，可为申请人提供更加舒适便利的办证条件和更加专业高效的领事证件服务。签证中心成立，顺应了中越人员往来迅猛发展的大趋势，将更好服务和促进中越人文交流，为推动中越关系发展作出积极贡献。

越南外交部领事局副局长杜黄松在仪式上表示，随着越中两国经济不断发展、民间交流日益密切，在两国间旅行也变得越来越方便，相信中国签证申请服务中心将为准备赴华旅游和求学等的越南民众带来更多便捷服务。

据悉，河内中国签证申请服务中心将于6日起正式运行，越南南部胡志明市和中部岘港市的中国签证申请服务中心近期也将开业运营。

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