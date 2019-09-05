苏丹主权委员会表示愿进一步增进中苏两国友好往来

人民网喀土穆9月5日电（记者 苏航）9月4日，中国驻苏丹大使马新民会见苏丹主权委员会主席布尔汉。

马大使祝贺布尔汉就任苏丹主权委员会主席并表示，主席阁下在国家政治过渡与经济转型的重要历史时刻就任这一重要职位，承载着苏丹人民对实现国家和平、稳定与发展的寄托，期待阁下领导苏丹人民开辟国家发展的新前景。中苏两国传统友好，苏既是中国的战略伙伴，又是共建“一带一路”的天然合作伙伴。中方愿一如既往致力于发展中苏关系，推动双方在各领域的友好交往与务实合作，希望苏新政权确保中苏关系平稳过渡并继续向前发展，切实保障在苏中国公民和机构的安全和利益。希望苏有关各方落实好《宪法宣言》有关共识，早日走上国家和平稳定、人民幸福安康的发展轨道，中方愿为此继续发挥积极建设性作用。

布尔汉表示，苏方衷心感谢中方长期以来向苏提供无私援助，并在众多国际和地区场合予苏坚定支持。苏方珍视苏中战略伙伴关系，愿进一步增进两国友好往来，推动苏中关系实现平稳过渡，并将全力确保在苏中国公民和机构的合法权益。

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