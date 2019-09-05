新华社符拉迪沃斯托克9月5日电（记者李奥）俄罗斯总统普京5日在符拉迪沃斯托克会见了应邀出席第五届东方经济论坛的国务院副总理胡春华。

普京首先感谢中方派出高级别代表团前来参加第五届东方经济论坛，并请胡春华转达对习近平主席的诚挚问候。普京表示，今年是俄中建交70周年，双方在各领域加强合作具有特殊意义，潜力巨大，在国际事务中相互协调与配合，发挥着重要作用。在双方共同努力下，两国经贸合作进展顺利。俄方欢迎中国企业来俄投资，期待有关合作取得更多积极成果。

胡春华转达了习近平主席对普京总统的亲切问候和良好祝愿，表示，习主席去年9月亲自出席第四届东方经济论坛，今年又委派我前来参加第五届论坛，这体现了中方对中俄关系的高度重视，以及对俄方举办论坛的支持。今年6月习主席访俄期间，与您共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系。中方愿与俄方共同努力，落实好两国元首重要共识，推动中俄关系不断向前发展。

胡春华说，近年来，中俄经贸合作持续向好，习近平主席和您共同确定了到2024年实现2000亿美元双边贸易额的目标，双方有关部门正抓紧推动落实。中方支持两国在做大传统贸易的基础上，积极培育新增长点，实施好战略性大项目，提升贸易投资便利化水平，扩大农产品贸易，加快跨境电商和服务贸易等发展。

同日，胡春华与俄副总理特鲁特涅夫举行了中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会双方主席会晤。

在俄罗斯期间，胡春华还考察了俄罗斯农业集团的一些农业项目。

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