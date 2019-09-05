苏丹联合主权委员会主席表示愿进一步增进与中国友好往来

新华社喀土穆9月5日电（记者马意翀）苏丹联合主权委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉4日在喀土穆表示，苏丹珍视苏中战略伙伴关系，愿进一步增进两国友好往来。

布尔汉当天会见中国驻苏丹大使马新民时表示，苏方衷心感谢中方长期以来向苏方提供无私援助，并在众多国际和地区场合给予苏方坚定支持。苏方将推动苏中关系实现平稳过渡，并将全力确保在苏中国公民和机构的合法权益。

马新民祝贺布尔汉就任苏丹联合主权委员会主席，并表示中方愿一如既往地致力于发展中苏关系，推动双方在各领域的友好交往与务实合作。希望苏有关各方落实好“宪法宣言”有关共识，早日走上国家和平稳定、人民幸福安康的发展轨道，中方愿为此继续发挥积极建设性作用。

8月21日，布尔汉在苏丹首席大法官面前宣誓就任联合主权委员会主席，该委员会其余人员同一天也宣誓就职。随着联合主权委员会的成立，苏丹过渡军事委员会自动解散。

今年4月，苏丹国防部长伊本·奥夫宣布推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会执掌国家事务。7月17日，苏丹过渡军事委员会与“自由与变革联盟”签署关于组建国家过渡时期治理机构的协议。根据协议，双方将在国家过渡期内共同组建政府相关机构，包括成立由11名成员组成的联合主权委员会，并组建部长委员会。

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