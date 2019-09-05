阿富汗专家表示中国扶贫经验有助于阿消除贫困

新华社喀布尔9月5日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗《革新报》总编辑达德·穆罕默德·阿纳比近日称赞中国扶贫工作取得的成就，并期待阿富汗能向中国学习扶贫经验，认为中国经验有助于阿富汗消除贫困。

“中国与阿富汗一样曾经历过侵略、内战和贫穷。40多年前，贫困是中国政府面临的一项巨大挑战。中国政府采取了全面有效的政策，在很大程度上消除了贫困现象。”阿纳比在接受新华社记者专访时表示。

阿纳比曾两次访问中国，参观了中国农村很多地区，对中国政府的扶贫项目进行了深入了解。他认为，中国政府计划在2020年实现没有绝对贫困人口的目标，这将是一个伟大的成绩。

阿纳比表示，对阿富汗而言，消除贫困与恢复持久和平息息相关，只有恢复和平，才有机会消除国内贫困现象。在阿富汗实现持久和平与安全后，中国可以将扶贫经验传授给阿富汗，阿富汗可以学习中国消除贫困的方法。同时，阿富汗也需要中国等国家的帮助，才能实施一些经济发展计划，创造就业机会，以最终消除贫困。

“如果阿富汗政府能够鼓励包括中国企业在内的外国企业对阿富汗进行投资，尤其是投资矿业和农业等领域，并将他们的技术传授给阿富汗人，这将能最终带来就业机会，并消除阿富汗的贫困。”阿纳比说。

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