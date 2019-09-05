意大利新一届政府宣誓就职

新华社罗马9月5日电（记者叶心可）意大利总理孔特领导的新一届政府5日上午在罗马宣誓就职。

新一届意大利政府的21位部长中，10位来自民粹主义政党五星运动，9位来自中左翼政党民主党，1位来自中左翼政党自由与平等党，1位为无党派技术官员。上届政府副总理、五星运动领导人迪马约任外交部长，曾任欧洲议会议员多年的民主党人瓜尔蒂耶里任财政部长。

外界认为，新内阁成员的选定意味着新政府将采取更加向欧盟靠拢政策，无党派技术官员拉莫尔杰塞出任内政部长意味着新政府或在移民问题上软化立场。

去年6月，极右翼政党联盟党和五星运动组建执政联盟，无党派人士孔特任总理，但两党就移民、税收等诸多议题意见不合。今年8月初，联盟党党首、副总理兼内政部长萨尔维尼宣布联盟执政基础不复存在，后发起针对孔特的不信任动议。孔特辞职。

舆论认为，萨尔维尼希望促成提前选举，以寻求联盟党赢得选举并单独执政。不过，五星运动和最大在野党民主党随后开始组阁谈判。

8月29日，意大利总统马塔雷拉授权孔特组建新政府。本月3日，五星运动在网络平台发起党员投票，结果显示超过七成党员支持与民主党结盟。4日下午，孔特向马塔雷拉提交内阁名单，两党成功组建新一届政府。

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