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专访：美国“封杀”伊朗不能解决问题——访伊核协议美方谈判专家奈菲尤

2019年09月05日20:54  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿9月4日电 专访：美国“封杀”伊朗不能解决问题——访伊核协议美方谈判专家奈菲尤

　　新华社记者刘晨

　　美国哥伦比亚大学学者、伊核协议美方谈判专家理查德·奈菲尤近日接受新华社记者专访时说，美国一直试图通过全面“封杀”伊朗迫其就范，但现实表明这种方式不能达到目的，美伊通过外交途径协商对话才是为局势“降温”的正途。

　　“我们从未比现在更接近一场可能造成人员伤亡的美伊军事冲突。”谈及当前海湾局势，奈菲尤指出，局面发展至今，美国难辞其咎。去年5月，美国不顾国际社会强烈反对，单方面宣布退出伊核问题全面协议，逐步恢复因协议而中止的对伊制裁，这成为伊朗后续一系列动作的“触发点”，令动荡的地区局势乱上加乱。

　　今年5月以来，美伊关系严重恶化，海湾局势持续紧张。美国加大对伊朗“极限施压”力度，对伊朗石油出口实施“零豁免”封锁，两次增兵中东应对所谓“伊朗威胁”，并出台多轮制裁打击伊朗武装力量及航运等。伊朗则中止履行伊核协议部分条款，重启核力量发展。此外，伊朗击落一架美军无人机，几乎招致美军空袭报复。

　　奈菲尤认为，正是特朗普政府的做法直接引发此次危机。过往种种已经表明，美国的“封杀”政策不能解决当前问题，外交途径才是缓解当前紧张局势的唯一正确方式。双方应该停止敌视态度，认真重启对话，“这并不是什么很复杂的事”。

　　奈菲尤说，从美国应对伊朗问题的做法可以看出，特朗普政府的外交政策实在是“一片混乱”，不少政策“朝令夕改”，毫无连贯性可言；政府内部缺乏“统一声音”，更糟糕的是，一些政府官员在面对谈判时依然抱着“零和思维”的心态。

　　奈菲尤曾在美国国务院任职，并以美方专家身份参与当年伊核协议谈判，他深知谈判是妥协的艺术。令他忧虑的是，基于特朗普政府的外交表现，他并未发现政府中有谁懂得这门艺术。他不无感慨地说，谈判过程其实是双方互相妥协的过程。如果美方一味坚持自己诉求，丝毫不肯让步，那么任何谈判都很难取得进展。

(责编：燕勐、杨牧)
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