张又侠与俄罗斯国防部长绍伊古举行会谈

新华社莫斯科9月5日电（记者张骁）9月4日上午，中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠在莫斯科与俄罗斯国防部长绍伊古举行会谈。
张又侠说，今年是中俄建交70周年。70年来，中俄关系风雨兼程、砥砺前行，取得了辉煌的合作成就。今年6月，习主席再次成功访俄，与普京总统共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，实现了两国关系提质升级，开启了中俄关系更高水平、更大发展的新时代。中方愿与俄方一道，落实两国元首达成的重要共识，深入发展新时代中俄军事关系，继续加强各领域务实合作，共同维护两国安全利益和世界和平稳定。
绍伊古说，建交70年来，在两国元首的共同引领下，俄中关系进入新时代。俄中新时代全面战略协作伙伴关系不仅造福两国人民，也成为维护全球安全和战略稳定的重要力量。下一步，两国要继续加强在重大国际和地区问题上的协调协作，共同应对单边主义、保护主义带来的挑战，维护世界和平与稳定。俄中军事合作在两国关系中具有重要地位，充分体现了俄中关系的特殊性，俄方愿与中方继续深化军事比赛、部队训练以及人员培训等各领域务实合作。
军委装备发展部部长李尚福、驻俄大使张汉晖等参加会谈。会谈开始前，绍伊古为张又侠访俄举行了欢迎仪式。
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