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如何看待这次重启磋商，来看央媒的第一时间解读

澎湃新闻记者 方晓

2019年09月05日20:03  来源：澎湃新闻
 

　　5日上午9点多，中美经贸高级别磋商牵头人通话的消息正式发出，全球瞩目。如何看待这次重启磋商？又有什么看点？央媒和知名微信公号第一时间进行了解读。

　　首先，中午12点18分，微信公号“陶然笔记”发文《速读 | 重启磋商，有何看点？》；接着，13点59分，环球时报社评《中美经贸磋商重启，值得世界期待》发出；14点20分，人民日报钟声署名文章《用实际行动创造条件，通过磋商解决问题》发出；14点35分，总台发表国际锐评《理性磋商才能负责任地解决问题》。

　　总台国际锐评《理性磋商才能负责任地解决问题》说，在中美贸易摩擦升级的背景下，双方决定继续谈，顺应两国民意，符合国际社会期待，释放出积极信号。

　　文章说，过去一年多来，中美共举行十二轮经贸高级别磋商，既取得积极进展，也几经波折，谈谈打打已经成为中美解决经贸摩擦的模式与常态。

　　历史和现实充分证明：贸易战没有赢家，用不断加征关税的做法根本解决不了问题，只会伤人损己；中美在经贸领域的分歧和摩擦，最终需要通过对话和磋商来解决。中方从中美两国和全世界利益的大局考虑，坚决反对贸易战升级。此次愿意去华盛顿继续谈，表明中方 始终用负责任的态度解决问题，保持冷静与理性，既不会图一时之快，也不会逞匹夫之勇，目的是最大程度减少贸易战对各方的冲击。

　　人民日报钟声署名文章《用实际行动创造条件，通过磋商解决问题》则明确指出，这是中美双方共同的理性选择，值得国际社会期待和欢迎。

　　文章说，斗，因问题而生； 谈，为解决问题而去。毋庸置疑，作为全球最大的两个经济体，中美两国实力和耐力之强不言而喻，两国经济你中有我、我中有你的现实也无法逆转。若选择无休止打下去，除了两败俱伤，还是两败俱伤。要想最终解决问题，只有靠谈判。中美之间的问题，不可能也不应该任由其激化下去，因此双方必须采取行动，尽最大努力备足谈起来的前提，创造谈下去的条件，力争谈出来实质性进展。

　　环球时报发表社评《中美经贸磋商重启，值得世界期待》。

　　文章说，我们注意到，这一次的消息除了宣布双方将在10月初举行新的高级别磋商，还强调双方之前将做认真、充分的准备，为的是10月初的第十三轮高级别磋商“取得实质性进展”。在磋商举行之前就提出“实质性进展”的努力方向，这是极为罕见的。

　　相信中方团队会认真、积极谈判，也会始终坚持原则底线。中国公众算得上“千锤百炼”了，需要继续保持一颗平常心。新的磋商能够取得成果，当然好，但取得不了也没关系。中国经济正在加快形成专门针对贸易战的适应力和调整力，办好自己的事情这个道理已经深入人心。大家都知道，我们越是增加经济的活跃度，越是扩大自己的市场规模，中美经贸协议越有可能早一些向我们走来。

　　澎湃新闻注意到，除了“极为罕见”，这次对外发布的200多字的消息，字字都是干货。《速读 | 重启磋商 有何看点？》一文中对此进行了深入分析。

　　首先，双方确认了第十三轮磋商的时间地点。

　　“双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商”

　　上一次牵头人通话是8月13日，从那时到现在，局势又经历了一番跌宕起伏。现在再度确认下一轮磋商，可谓是“打打谈谈，边打边谈。”仔细想想，这种变化起伏，几乎就是过去一年多中美经贸摩擦的常态。应对这种常态，没有一颗冷静理性的平常心，恐怕是不行的。

　　其次，确认了中美将为磋商取得实质性进展做好充分准备。

　　“此前双方将保持密切沟通，工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备”

　　这部分表达了两层意思。其一，从现在直到第十三轮磋商，中美双方的沟通频次将会提升，特别是工作层将从9月中旬开展的认真磋商。其二，自5月份第十一轮中美高级别磋商至今，“实质性进展”这个表述已经很久不见。既然提出为取得实质性进展做好充分准备，那么可以想见接下来的这段时间，双方工作层在涉及彼此核心关切等方面，很可能会有新动作。

　　第三，需要关注双方将为磋商创造什么样的良好条件。

　　“双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为磋商创造良好条件。”

　　“中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商”，这是两个多月前，中美元首大阪会晤形成的共识。不过，在美方一些人的极限施压下，大阪共识并未得到有效落实，而“打贸易战没有赢家”的痛感，也为越来越多的人体会到。此次中美双方确认将为磋商创造良好条件，彼此将采取的实际行动就值得密切关注。什么样的实际行动，才能够创造良好条件？看看中美双方的关切，其实不难判断。对中方而言，此前已经明确提出“坚决反对贸易战升级”。如果美方关税措施一再升级，又谈得上什么“良好条件”呢？对美方而言，对中方采购美农产品这事十分上心。但过去一段时间美方的态度和行动，对中方采购美国农产品带来不利影响，这对美方磋商也谈不上“良好条件”。

　　不久前，刘鹤副总理在智博会上的讲话强调，应该以冷静的态度通过磋商和合作解决问题。这个态度表明，中方并没有被情绪绑架。到目前为止，中方对美反制是节制而冷静的，并非为了让谁更难或是更舒服，而是向世人呈现“贸易战没有赢家”的危害，这也反应了中国，乃至于美国和全世界大多数人的利益。如今，重启磋商被再度提出，双方也有必要根据两国元首大阪会晤共识，在平等和相互尊重的基础上共同努力，推动局势转圜。接下来的走势，是朝着积极方向发展，还是会再度反复，恐怕仍取决于一些人如何选择。

(责编：燕勐、杨牧)
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