外交部：中方已同意加拿大新任命的驻华大使来华履新

人民网北京9月5日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应国务委员兼外交部长王毅邀请，马来西亚外长赛夫丁·阿卜杜拉将于9月9日至14日访华。

问：我们注意到中方今天发布了哈萨克斯坦总统对华进行国事访问的消息。你能否介绍哈萨克斯坦总统托卡耶夫访华的有关安排？中方对此访成果有何期待？

答：中哈互为友好邻邦和全面战略伙伴，两国关系保持高水平运行。中方高度重视托卡耶夫总统首次对中国进行国事访问。访问期间，习近平主席将同托卡耶夫总统举行会谈，出席签字仪式和欢迎宴会等。李克强总理、栗战书委员长等中国领导人也将分别同托卡耶夫总统会见。根据惯例，两国元首将签署并发表重要政治文件，对中哈关系作出全面总结和规划部署，赋予新时期中哈关系新的定位和内涵。访问期间，两国相关部门还将签署一系列重要合作文件，举行经贸、人文等配套活动。中方期待托卡耶夫总统此访将取得丰硕成果，为中哈全面战略伙伴关系发展注入新动力，推动共建“一带一路”合作取得新成果，更好造福两国人民。

问：据报道，所罗门群岛政府正考虑是否与中国正式建交并与台湾断交。目前，所方已决定与中国建立外交关系。请问中所双方是否已确定建交？

答：众所周知，世界上只有一个中国。中国政府愿在一个中国原则基础上，同世界各国发展友好合作关系。

问：据报道，2日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫发表了2019年度国情咨文。中方对此有何评论？

答：哈萨克斯坦总统托卡耶夫发表年度国情咨文，强调保持哈萨克斯坦政策的延续性，围绕稳步推进改革、促进经济发展、改善民生福祉提出新目标，作出新规划。这符合哈国家发展实际和哈民众期望，中方予以积极评价。作为友好邻邦和全面战略伙伴，中方乐见并祝愿哈萨克斯坦国家建设事业不断取得新成就。

问：针对昨天香港特区行政长官林郑月娥的宣布，美国众议院议长佩洛西称，此举值得欢迎，但须采取更多行动，包括同意普选并调查警察暴力，希尽快推动通过《香港人权与民主法案》。中方对此有何评论？

答：我要再次重申，香港事务纯属中国内政，任何外部势力无权干涉。我们敦促美方一些政客恪守国际法和国际关系基本准则，切实尊重中国主权，立即停止以任何形式干预香港事务，立即停止推动审议有关涉港议案，以免损害中美关系和香港稳定繁荣。

问：你能否介绍王毅国务委员兼外长此次访朝成果？

答：关于王毅国务委员兼外长此次访朝主要日程和双方交流的有关情况，我们已经发布了消息。这次访问是双方纪念中朝建交70周年活动的一环，取得了成功。双方就如何以建交70周年为契机推动两国关系进一步发展达成了重要共识。双方还就当前朝鲜半岛形势进行了深入讨论，十分及时必要。

问：加拿大政府已任命新的驻华大使，中方认为新大使是否会推动中加关系改善？加方为改善双边关系应作出哪些努力？

答：中方已同意加方新任命的驻华大使来华履新。期待他为推动中加关系回到正常轨道发挥积极作用。

当前中加关系遭遇严重困难，责任完全在加方。加方很清楚当前中加关系的症结。我们敦促加方反省错误，认真对待中方严正立场和关切，立即释放孟晚舟平安回国。

问：近期，部分英国议员、香港立法会议员和香港抗议者呼吁为具有英国国民（海外）资格的香港居民授予完全的英国公民身份或英联邦国家双重国籍。你对此有何评论？

答：我可以明确地告诉你，根据《全国人民代表大会常务委员会关于<中华人民共和国国籍法>在香港特别行政区实施的几个问题的解释》第二条规定，所有香港中国同胞，无论是否持有“英国属土公民护照”或“英国国民（海外）护照”，都是中国公民。

问：加拿大新任驻华大使巴腾曾是清华大学一个顾问团队的成员，该团队时常同中方领导人会见。作为驻华大使，他还能继续见到中方领导人吗？

答：我刚才已经说过了。中方已同意巴腾大使来华履新。期待他为推动中加关系回到正常轨道发挥积极作用。我们也会为巴腾大使在华正常履职提供应有便利，这点毫无疑问。

问：中方任命丛培武为新任驻加拿大大使。他何时赴任？他的工作目标与前几任大使相比有何不同？

答：丛培武将出任新任中国驻加拿大大使并适时赴任。至于丛大使的工作，当然是要推动中加关系向前发展。

我刚才说过了，当前中加关系遭遇困难，责任在加方。加方对此非常清楚。希望加方及早采取措施，纠正自身错误，推动中加关系早日重回正轨。

问：意大利组建了新政府。你对中意双边关系有何评价？

答：我记得前两天回答过类似问题。我能告诉你的是，中意两国传统友好，互为全面战略伙伴。中方高度重视发展同意大利的关系，愿同意方共同努力，推动两国友好合作不断向前发展并取得新的积极成果。

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