比利时华商丝路商会庆祝新中国成立70周年

人民网布鲁塞尔9月5日电（记者 任彦）比利时华商丝路商会9月3日晚在比利时第二大城市安特卫普举办活动，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年。

活动伊始，现场全体人员肃立齐唱中华人民共和国国歌，嘹亮的歌声回响在大厅。比利时华商丝路商会还为新中国70周年专门制作了一个很大的生日蛋糕，蛋糕上写着“庆祝新中国70周年华诞”。

庆祝活动洋溢着欢乐的气氛。几位嘉宾即兴演唱了《我和我的祖国》、《我爱你中国》等脍炙人口的歌曲。

比利时华商丝路商会会长吴晓旺在致辞中表示，比利时华商丝路商会与比利时兄弟侨团的朋友们欢聚一堂，共同庆祝中华人民共和国成立70周年，迎接中华民族传统佳节——中秋节的到来。“新中国成立70周年，是我们全球华人普天同庆的大喜事，我们对将在北京举行的国庆大阅兵和国庆活动翘首以待。”

吴晓旺说，随着经济发展和国力增强,“中国”这两个字在国际舞台上的分量越来越重。这一切，身在海外的华侨华人感受更为深刻。“看到中国的发展日新月异，我们倍感自豪。” 比利时华商丝路商会是目前比利时最年轻的一个侨团，致力于推动比利时华商积极参与“一带一路”建设和促进比中两国经贸文化交流。

中国驻比利时大使馆领事行政参赞孙伟代表中国驻比利时大使曹忠明向在座所有人员致以节日问候，他在致辞中表示，丝路商会成立以来，在吴晓旺会长带领下积极开展活动，前不久向浙江台风灾区捐款8000欧元。他代表中国驻比利时大使馆表示敬意和感谢。“我们共同庆祝祖国的生日，齐心协力一起为祖国的发展、为中外友好，做出新的更大贡献。我们相信，祖国好，我们在外面才会更好！我们好，祖国也一定会更好！”

孙伟说，丝路商会在“一带一路”倡议背景下成立，“一带一路”是中国向国际社会提出的重大国际合作倡议，已成为全球最大的国际合作平台。比利时是“一带一路”合作重要的对象和节点之一，中比合作取得了丰硕的成果。 “一带一路”建设蕴藏着巨大的机遇，希望侨胞能抓住机遇，乘势而上。

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