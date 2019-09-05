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朋友·大国·榜样——安哥拉政要谈中国

2019年09月05日16:51  来源：新华网
 

　　新华社北京9月5日电（记者吴嘉林）雪中送炭的朋友，发展成就显著的大国，值得非洲学习的榜样——这是安哥拉人民解放运动（安人运）中央政治局委员玛丽赛尔·卡帕玛眼中的中国。

　　“安哥拉结束内战之后，中国是第一个向我们的战后重建伸出援手的国家。安哥拉人民对中国寄予的帮助铭记于心。”在近日访华期间，卡帕玛告诉记者，安中两国之间、安人运和中国共产党两个执政党之间的友谊源远流长，随着两国经贸等领域合作不断加深，这份友情将持续“升温”。

　　“两国在‘一带一路’框架下的合作对安哥拉来说是件大事，这将有力推动安哥拉经济社会发展，同时促进两国人文等领域的交流。”卡帕玛说，中国企业在安哥拉投资，会带来先进技术和大量培训机会，提高当地青年和技术人员的能力素质，这对安哥拉经济发展有深远影响。

　　卡帕玛曾多次来过中国，目睹了中国发生的巨大变化。在广州、北京等地，她看到越发整洁有序的城市环境和不断迸发的商业活力，感受到中国日益开放包容的气度。

　　“新中国成立70年来，特别是改革开放40年来，中国成功地让几亿人脱贫，在各个领域都取得了显著成就。”卡帕玛表示，中国在未来势必成为全球第一大经济体，“因为中国有足够的智慧和能力。”

　　在她看来，中国在致力于本国发展的同时，还为其他发展中国家提供了不附带条件的慷慨帮助，积极推动互利共赢的合作，这体现了一个大国的风范和担当。

　　此次访华，卡帕玛代表安人运与中国共产党进行治国理政经验交流。

　　“中国的成就离不开中国共产党的领导。”卡帕玛表示，中国共产党本着实事求是的原则带领人民一起奋斗，秉承全心全意为人民服务的宗旨，让更多中国人过上更好的生活。

　　“这些做法得到了国际社会的认可，中国的国际形象也得以提升。我认为，这一切经验都值得安人运、值得非洲各国各政党学习。”卡帕玛说。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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