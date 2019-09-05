中非学者呼吁携手保护非洲生物多样性

新华社内罗毕9月5日电（记者曹凯 吕帅）由“一带一路”国际科学组织联盟（ANSO）主办的“ANSO干旱区与湿地生物多样性国际会议”4日在肯尼亚马赛马拉大学开幕。来自中国和肯尼亚、南非等10余个国家的100多名专家学者呼吁，携手应对人为活动和气候变化等对非洲生物多样性保护和可持续发展带来的挑战。

中国科学院院长白春礼在开幕式上致辞说，干旱区和湿地的生物多样性是非洲实现可持续发展的关键因素之一，对于粮食安全、水源供应和减缓气候变化至关重要。科技创新是扭转生物多样性退化的关键因素，此次会议将为中非学术机构搭建一个共享生物多样性保护经验的平台，共同应对挑战。

白春礼说，生物多样性是人类赖以生存的条件，是社会经济可持续发展的重要资源，也是ANSO成员单位间合作的重要领域。因此，ANSO将成立以来首个在中国以外举行的学术会议放在非洲举办，并将生物多样性和可持续发展作为会议主题。

非洲科学院院长菲利克斯·达克拉说，生物多样性是非洲的一大优势，但目前受到气候变化、荒漠化和水污染的严重影响，此次会议是探讨如何应对这些挑战的良好契机。

马赛马拉大学副校长布里提亚·戈德里克说，在为期3天的会议中，学者、政策制定者、智库专家和企业界人士将就采取何种创新措施来应对生态系统恶化展开科学讨论。

南非法尔理工大学教授西姆菲韦·内拉娜说，东非拥有维多利亚湖等重要的湿地资源，对于生物多样性保护至关重要，他呼吁科研机构加强协作，募集更多资金用于研究。

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