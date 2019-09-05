日本神奈川县一电车与卡车相撞致1死34伤

新华社东京9月5日电（记者郭丹）日本神奈川县横滨市5日上午发生一起特快电车与卡车相撞事故，目前已造成1名男性死亡、34人受伤。

神奈川县警方及横滨市消防局说，事故发生于当地时间上午11时40分（北京时间10时40分）左右，一辆行驶在京急线上的特快电车在仲木户站与神奈川新町站之间的一个铁路交叉口与一辆正在经过的卡车相撞。电车头部第一节至第三节车厢脱轨并发生倾斜。被撞卡车起火，冒出黑烟。

据日媒报道，死者或为67岁的卡车司机。电车司机在事故中受轻伤，目前正在接受警方调查。日本国家运输安全委员会已派出铁路事故调查员到现场进行勘察。

受事故影响，京急线上的京急川崎站到上大冈站的过往车辆已经全部停运。

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