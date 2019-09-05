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越南首家中国签证申请服务中心正式运行

2019年09月05日15:32  来源：人民网-国际频道
 

中国驻越南大使熊波致辞。刘刚 摄

越南首家中国签证申请服务中心正式运行

人民网河内9月6日电（记者 刘刚）越南首家中国签证申请服务中心9月5日在越南首都河内举行开业仪式，6日正式运行。

中国驻越南大使熊波在开业仪式上表示，近年来，在中越两党两国领导人的有力引领下，中越关系呈现良好发展势头，双方在政治、经济、投资、文化、教育、旅游等各领域合作不断扩大，给两国人民带来重要利益，有效增进了两国人民的相互了解和友谊。中国签证申请服务中心开业运营，是中越各领域务实合作，特别是人员往来迅速发展的必然要求。希望该中心为申请人竭诚提供优质服务，为促进中越人文交流、增进两国人民友谊，作出应有贡献。

越南外交部领事局副局长杜黄松表示，该中心的成立，将为越南公民申请赴华签证提供更加便利的条件，进而促进两国人员交往。越南公安部出入境管理局副局长武文兴表示，当前越中两国人员往来增长迅速，越南出入境管理部门不断为中国公民申请赴越签证提供便利，相信该中心的成立，将让越南公民赴华交流更加便捷。

据介绍，目前中越双方人员往来已突破1000万人次，越南民众去中国商务、学习、旅游的人数快速增长。继首都河内之后，越南岘港市、胡志明市的中国签证申请服务中心也将于近期投入运行，将为越南民众提供更加舒适、便利的办证条件和更加专业、高效的领事证件服务。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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